Актер из Гарри Поттера и боец ММА Джошуа Хердман оскорбил фаната 

Боец смешанных боевых искусств ММА Джошуа Хердман, который также известен ролью в знаменитой киносаге о молодом волшебнике Гарри Поттере, оскорбил преданного фаната в переписке в социальной сети Instagram. Об этом сообщает портал «The Sun».
Молодой человек по имени Крис, который является ярым поклонником «волшебной» саги о молодом волшебнике, связался с Джошуа в открытом профиле Instagram, узнав, что тот якобы курил марихуану.
Свой разговор Крис начал спросив, почему Джошуа употреблял наркотик. Фанат рассказал, что просто хотел быть честным с бывшим актером.
По словам Криса, он любил Джошуа в «Гарри Поттере» и думал, что он блестящий актер, поэтому был очень расстроен, когда его кумир перешел на оскорбления. Также Крис добавил, что больше не будет смотреть фильмы с участием звезды.
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