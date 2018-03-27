Актер из Гарри Поттера и боец ММА Джошуа Хердман оскорбил фаната

Боец смешанных боевых искусств ММА Джошуа Хердман , который также известен ролью в знаменитой киносаге о молодом волшебнике Гарри Поттере , оскорбил преданного фаната в переписке в социальной сети Instagram. Об этом сообщает портал «The Sun».

Молодой человек по имени Крис, который является ярым поклонником «волшебной» саги о молодом волшебнике, связался с Джошуа в открытом профиле Instagram, узнав, что тот якобы курил марихуану.

Свой разговор Крис начал спросив, почему Джошуа употреблял наркотик. Фанат рассказал, что просто хотел быть честным с бывшим актером.

По словам Криса, он любил Джошуа в «Гарри Поттере» и думал, что он блестящий актер, поэтому был очень расстроен, когда его кумир перешел на оскорбления. Также Крис добавил, что больше не будет смотреть фильмы с участием звезды.