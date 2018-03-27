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Актер из Гарри Поттера и боец ММА Джошуа Хердман оскорбил фаната
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Актер из Гарри Поттера и боец ММА Джошуа Хердман оскорбил фаната 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Боец смешанных боевых искусств ММА Джошуа Хердман, который также известен ролью в знаменитой киносаге о молодом волшебнике Гарри Поттере, оскорбил преданного фаната в переписке в социальной сети Instagram. Об этом сообщает портал «The Sun».
Молодой человек по имени Крис, который является ярым поклонником «волшебной» саги о молодом волшебнике, связался с Джошуа в открытом профиле Instagram, узнав, что тот якобы курил марихуану.
Свой разговор Крис начал спросив, почему Джошуа употреблял наркотик. Фанат рассказал, что просто хотел быть честным с бывшим актером.
По словам Криса, он любил Джошуа в «Гарри Поттере» и думал, что он блестящий актер, поэтому был очень расстроен, когда его кумир перешел на оскорбления. Также Крис добавил, что больше не будет смотреть фильмы с участием звезды.
Ранее стало известно, что папарации застали американских актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон вместе. На фотографиях пара была запечатлена целующимися.
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