Россия может вздохнуть: Бельгия легко разнесла Саудовскую Аравию

Сборная Саудовской Аравии не смогли ничего противопоставить команде Бельгии. Европейцы легко разгромили соперника, забив в каждом из таймов по два гола.

Протокол игры

Бельгия

Саудовская Аравия

(1:0) Лукаку Ромелу 13'

(2:0) Лукаку Ромелу 39'

(3:0) Бачуайи Миши 77'

(4:0) Де Брёйне Кевин 78'

Запасные: Хаусави Осама • Валид Абдулла • Асири Абдулфаттах • Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi • Аль-Мовалад Саид • Abdullah Alkhaibari • Mohammed Kanoo

27 марта.

Во вторник по всему миру проходила россыпь товарищеских матчей, и в одном из них играл первый соперник сборной России на чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова стартуют на домашнем мундиале матчем против команды Саудовской Аравии, и к этой команде надо присматриваться. Во вторник представители Азии встречались с бельгийцами.

Бельгийцы с первых минут завладели инициативой и пошли вперёд. Мертенс, Лукаку, де Брёйне, Карраско стали раскачивать оборону саудитов. При этом первый же по-настоящему голевой момент завершился точным ударом. Де Брёйне сделал передачу к штрафной на Лукаку, тот принял мяч и пробил впритирку со штангой.

Европейцы продолжали владеть инициативой. Вскоре Лукаку мог оформлять дубль — после прострела Азара с левого фланга форвард подставил ногу, но Фаваз выручил партнёров. После этого эпизода давление бельгийцев чуть спало, но саудиты ничего противопоставить не могли. Азиаты лишь держали мяч в центре поля без продвижения вперёд.

В концовке первого тайма бельгийцы вновь чуть ускорились и удвоили преимущество. После контратаки Азар протащил мяч до штрафной и выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку, откуда Лукаку оформил дубль. Вскоре после этого команды ушли на перерыв.

В перерыве команды сделали несколько замен, но на характере игры это не отразилось. Бельгийцы атаковали, Лукаку вновь отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд. Затем форвард уже выступил в роли ассистента, сделав передачу на Азара, который пробил в перекладину.

И всё же бельгийцы не стремились выкладываться на все сто процентов, и вскоре скорости вновь спали. Европейцы за счёт мастерства контролировали ход поединка и владели инициативой, а их соперники толком ничего противопоставить не могли, и Миньоле откровенно скучал. Однако даже в таком неспешном темпе бельгийцы довели счёт до разгромного. Де Брёйне с левого края сделал передачу в центр штрафную, Бачуайи ушёл от соперника и пробил в сетку.

Тут же в ворота саудитов влетел и четвёртый гол. Де Брёйне по центру дошёл до штрафной, сыграл в стеночку с Лукаку и мощным ударом отправил своё имя на табло. Концовку поединка команды просто доигрывали. Бельгийцы легко и непринуждённо разгромили саудитов. Россия же может спасть спокойно — против аравийцев шансы есть.

Андрей Центров