Россия может вздохнуть: Бельгия легко разнесла Саудовскую Аравию 

Сборная Саудовской Аравии не смогли ничего противопоставить команде Бельгии. Европейцы легко разгромили соперника, забив в каждом из таймов по два гола.
Протокол игры
Бельгия
Саудовская Аравия
(1:0) Лукаку Ромелу 13'
(2:0) Лукаку Ромелу 39'
(3:0) Бачуайи Миши 77'
(4:0) Де Брёйне Кевин 78'
Миньоле Симон • Алдервейрельд Тоби • Компани Венсан 46' (Вермален Томас (46') • Вертонген Ян • Менье Томас • Витсель Аксель • Де Брёйне Кевин 84' (Дембеле Мусса (84') • Азар Эден 59' (Бачуайи Миши (59') • Лукаку Ромелу 79' (Миральяс Кевин (79') • Мертенс Дрис 59' (Наингголан Раджа (59') • Карраско Янник 46' (Лимбомбе Антони (46')
Запасные: Феллайни Маруан • Симан Лоран • Боята Дедрик • Кастельс Коэн • Азар Торган • Селс Матц • Дендонкер Леандер • Ориги Дивок • Тилеманс Юри
Fawaz Al Qarni 46' (Аль-Оваис Мохаммед (46') • Хавсави Омар • Фаллах Хассан 46' (Аль-Шахрани Ясир (46') • Хаусави Мотаз 86' (Джахфали Мохаммед (86') • Аль-Сахлави Мохаммед 54' (Аль-Машер Салман (54') • Отайф Абдулла • Аль-Мугахви Хуссейн • Аль-Джассим Тайсир 82' (Аль-Хаибри Абдулмалек (82') • Аль-Давсари Салем • Аль-Харби Мансур • Аль-Муваллад Фахад 69' (Аль-Шехри Яхья (69')
Запасные: Хаусави Осама • Валид Абдулла • Асири Абдулфаттах • Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi • Аль-Мовалад Саид • Abdullah Alkhaibari • Mohammed Kanoo
27 марта.
Во вторник по всему миру проходила россыпь товарищеских матчей, и в одном из них играл первый соперник сборной России на чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова стартуют на домашнем мундиале матчем против команды Саудовской Аравии, и к этой команде надо присматриваться. Во вторник представители Азии встречались с бельгийцами.
Бельгийцы с первых минут завладели инициативой и пошли вперёд. Мертенс, Лукаку, де Брёйне, Карраско стали раскачивать оборону саудитов. При этом первый же по-настоящему голевой момент завершился точным ударом. Де Брёйне сделал передачу к штрафной на Лукаку, тот принял мяч и пробил впритирку со штангой.
Европейцы продолжали владеть инициативой. Вскоре Лукаку мог оформлять дубль — после прострела Азара с левого фланга форвард подставил ногу, но Фаваз выручил партнёров. После этого эпизода давление бельгийцев чуть спало, но саудиты ничего противопоставить не могли. Азиаты лишь держали мяч в центре поля без продвижения вперёд.
В концовке первого тайма бельгийцы вновь чуть ускорились и удвоили преимущество. После контратаки Азар протащил мяч до штрафной и выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку, откуда Лукаку оформил дубль. Вскоре после этого команды ушли на перерыв.
В перерыве команды сделали несколько замен, но на характере игры это не отразилось. Бельгийцы атаковали, Лукаку вновь отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд. Затем форвард уже выступил в роли ассистента, сделав передачу на Азара, который пробил в перекладину.
И всё же бельгийцы не стремились выкладываться на все сто процентов, и вскоре скорости вновь спали. Европейцы за счёт мастерства контролировали ход поединка и владели инициативой, а их соперники толком ничего противопоставить не могли, и Миньоле откровенно скучал. Однако даже в таком неспешном темпе бельгийцы довели счёт до разгромного. Де Брёйне с левого края сделал передачу в центр штрафную, Бачуайи ушёл от соперника и пробил в сетку.
Тут же в ворота саудитов влетел и четвёртый гол. Де Брёйне по центру дошёл до штрафной, сыграл в стеночку с Лукаку и мощным ударом отправил своё имя на табло. Концовку поединка команды просто доигрывали. Бельгийцы легко и непринуждённо разгромили саудитов. Россия же может спасть спокойно — против аравийцев шансы есть.
Андрей Центров