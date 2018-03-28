Серхио Рамос обошел Маттеуса по количеству матчей за сборную 

Матч против сборной Аргентины стал для Серхио Рамоса 151-м в форме сборной Испании. Защитник "Реала" вышел на пятое место по числу международных игр среди европейских футболистов, обогнав Лотара Маттеуса. Чаще цвета национальной команды защищали итальянец Джанлуиджи Буффон (176), испанец Икер Касильяс и латвиец Виталий Астафьев (по 167), а также эстонец Мартин Рейм (157). Среди продолжающих международную карьеру игроков ближе всего к Рамосу находятся португалец Криштиану Роналду (149) и лихтенштейнец Петер Йеле (132). (Кирилл БУРДАКОВ)