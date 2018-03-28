Ещё
Серхио Рамос обошел Маттеуса по количеству матчей за сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серхио Рамос обошел Маттеуса по количеству матчей за сборную 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Матч против сборной Аргентины стал для Серхио Рамоса 151-м в форме сборной Испании. Защитник "Реала" вышел на пятое место по числу международных игр среди европейских футболистов, обогнав Лотара Маттеуса. Чаще цвета национальной команды защищали итальянец Джанлуиджи Буффон (176), испанец Икер Касильяс и латвиец Виталий Астафьев (по 167), а также эстонец Мартин Рейм (157). Среди продолжающих международную карьеру игроков ближе всего к Рамосу находятся португалец Криштиану Роналду (149) и лихтенштейнец Петер Йеле (132). (Кирилл БУРДАКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Тунис обыграл Коста-Рику, Кот-д`Ивуар победил Молдавию Почему болельщики стояли в очередях перед матчем Россия - Франци? Ответ "Зенита" Бразилия после России обыграла Германию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции146
Черчесов оценил игру сборной с французами8
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение