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В Пентагоне показали человекоподобных роботов и воздушный бой будущего
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В Пентагоне показали человекоподобных роботов и воздушный бой будущего 

Ридус 35 минут назад
Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) представило выполненный средствами компьютерной графики видеоролик, в котором показало, как представляет себе воздушный бой в 2030 году с применением передовых технологий, и предложило зрителям поделиться своими идеями.
«Военно-воздушные силы готовы выслушать ваши идеи по поводу того, как мы развиваем наше технологическое преимущество и отвечаем на требования национальной безопасности в 2030 году и далее», — гласит описание к видеоролику.
Наиболее зрелищную часть видео представляет собой компьютерная модель воздушного боя с применением беспилотников, лазерного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Действия истребителей при этом согласованы с электронными системами ударных беспилотников, пилоты оснащены множеством датчиков, на борту военно-транспортных самолетов работают человекоподобные роботы, а общий ход боя в любой части планеты координируется из единого командного центра.
Напомним, авторитетное американское издание о международных отношениях The National Interest назвало список государств, которые к 2030 году будут обладать наибольшей военной мощью. По мнению аналитиков, в пятерку лучших войдут Россия, Индия, Франция, Китай и США, хотя при этом российская армия будет испытывать серьезные проблемы из-за ограничений по доступу к важным технологиям.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков выступил с предупреждением о многократном преимуществе американских вооруженных сил над российскими.
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