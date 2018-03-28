В Пентагоне показали человекоподобных роботов и воздушный бой будущего

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) представило выполненный средствами компьютерной графики видеоролик, в котором показало, как представляет себе воздушный бой в 2030 году с применением передовых технологий, и предложило зрителям поделиться своими идеями.

«Военно-воздушные силы готовы выслушать ваши идеи по поводу того, как мы развиваем наше технологическое преимущество и отвечаем на требования национальной безопасности в 2030 году и далее», — гласит описание к видеоролику.

Наиболее зрелищную часть видео представляет собой компьютерная модель воздушного боя с применением беспилотников, лазерного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Действия истребителей при этом согласованы с электронными системами ударных беспилотников, пилоты оснащены множеством датчиков, на борту военно-транспортных самолетов работают человекоподобные роботы, а общий ход боя в любой части планеты координируется из единого командного центра.

Напомним, авторитетное американское издание о международных отношениях The National Interest назвало список государств, которые к 2030 году будут обладать наибольшей военной мощью. По мнению аналитиков, в пятерку лучших войдут Россия, Индия, Франция, Китай и США, хотя при этом российская армия будет испытывать серьезные проблемы из-за ограничений по доступу к важным технологиям.