Гари Линекер: «ВАР забрала у Англии заслуженную победу»

Рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира Гари Линекер раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в товарищеском матче между сборными Англии и Италии (1:1). На 85-й минуте главный арбитр встречи Дениз Айтекин воспользовался повтором, чтобы назначить пенальти в ворота англичан, с которого итальянцы сравняли счет.

"С ВАР будет очень весело на чемпионате мира. Если ВАР собирается нас наказать, то лучше пусть это произойдет сейчас. Очевидно, заслуженную победу забрали у Англии", — написал Линекер в Твиттере.

VAR will be a lot of fun at the World Cup. 😬

— Gary Lineker (@GaryLineker) 27 марта 2018 г.

If VAR is going to turn us over, it’s better to happen now. A clear and obviously deserved victory taken away.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 27 марта 2018 г.