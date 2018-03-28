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Специализированные региональные центры по стандартам WorldSkills появятся в Ненецком АО
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Специализированные региональные центры по стандартам WorldSkills появятся в Ненецком АО 

ТАСС 1 час назад
Фото: Приморская газета
АРХАНГЕЛЬСК, 28 марта. /ТАСС/. Два специализированных региональных центра компетенций по стандартам WorldSkills Russia появятся в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"В НАО появится два специализированных региональных центра компетенций по стандартам WorldSkills Russia. Центры будут созданы на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума им В. Г. Волкова по специальности «ветеринария» и «поварское дело», — говорится в сообщении.
Это стало возможным благодаря полному обновлению материально-технической базы учреждения, которая проводилась с 2017 года при поддержке администрации НАО и недропользователей.
"Оборудование кабинетов по этим компетенциям действительно позволяет готовить специалистов по международным стандартам. Сравнивая базу техникума с материально-технической базой центров компетенций в крупных регионах страны, где движение с WorldSkills Russia развито давно, отмечу, что техникум во многом не уступает, а в чем-то опережает коллег. Осталось аккредитовать экспертов", — приводит пресс-служба слова руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ильи Иванкина.
Как отметила ТАСС директор Ненецкого аграрно-экономического техникума Оксана Данилова, создание таких центров подразумевает, что в учебном заведении могут проводиться чемпионаты и демонстрационные экзамены WorldSkills. «Создание центров — это для техникума очень престижно.
Для того, чтобы центр стал полностью функционировать, недостаточно, чтобы было только оборудование, нужно пройти аккредитацию. Ориентировочно аккредитация [для центра компетенции „поварское дело“] будет в начале следующего учебного года, то есть в сентябре-октябре», — сказала ТАСС Данилова.
Что такое Worldskills
Worldskills (в России — «Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.
Ненецкий округ стал участником движения в октябре 2016 года. Первый окружной чемпионат «Молодые профессионалы» проходил в НАО в 2017 году по двум компетенциям, второй прошел в феврале-марте 2018 года по пяти компетенциям.
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