Посольство в Британии рассказало о российских версиях инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости Мария Табак . Количество обсуждаемых в России сценариев инцидента в Солсбери говорит об открытости российского общества и независимости российских СМИ, которые британский премьер путает с российским государством, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывания британского премьера о том, что Москва выдвинула как минимум 21 различную версию случившегося в Солсбери.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

"В данных обстоятельствах естественно, что анализируются различные сценарии", — сказал он, пояснив, что британская сторона не представила ни образцов отравляющего вещества, ни ясной картины событий, а глава секретной лаборатории в Портон-Дауне «непрямо указал на наличие там ядовитого вещества A234».

"Может быть и больше 21 версии. Между прочим, это только подтверждает открытость российского общества и независимость российских СМИ, которые премьер-министр (Тереза) Мэй ошибочно путает с российским государством. Учитывая отсутствие официальной информации, каждый россиянин, как и каждый британец, имеет право выстраивать свою версию событий", — отметил пресс-секретарь посольства.

Он также напомнил о многочисленных версиях произошедшего, появлявшихся в британских СМИ.

"Что же касается официальной российской позиции, она была озвучена представителями Кремля и МИД , в том числе излагалась в памятке, переданной послам в Москве и в Лондоне, по техническим аспектам дела", — отметил он.