Наши футболисты уступили французам в обстановке траура

Сборная России по футболу опять проиграла. На сей раз французам. Даже везучий доселе стадион «Санкт-Петербург» не помог. Но, по крайней мере, наша команда проявила если не мастерство, то хотя бы старание. В дни, когда вся страна переживает трагедию в Кемерово, футболисты сражались и эпизодами играли неплохо. Они действительно хотели подарить болельщикам победу. Жаль, не смогли.

В память о жертвах

Естественно, в такие траурные дни футбол отходит на второй план.

Перед матчем в Петербурге игроки и тренеры сборной России возложили цветы на Дворцовой площади в память о жертвах жуткого пожара в торговом центре «Зимняя вишня». На матч наши футболисты также вышли с траурными повязками. Французы, правда, играли без повязок. Но их наставник Дидье Дешам сразу после матча заявил: «Не мне принимать это решение. К тому же солидарность выражается не в повязках. Мы соболезнуем погибшим и пострадавшим». Словам Дешама можно верить — французы, к сожалению, в последние годы также не избежали трагедий, пусть и связанных с терактами. Но, понятно, что в такой ситуации для команды Черчесова победа была важнее.

«Кемерово 25.03.2018. Скорбим вместе с вами» — гласил вывешенный на трибунах баннер. Белые буквы на черном фоне. Игра началась с минуты молчания в память о погибших. Как рассказал после встречи капитан сборной Федор Смолов , траурная обстановка давила на команду, футболисты обсуждали трагедию между собой и надеялись своей игрой подарить россиянам хоть какие-то положительные эмоции. И в первые минуты встречи наши играли, пусть осторожно, но не так и плохо. Даже моменты создавали, тот же Смолов вполне мог открыть счет, но выручил французский голкипер Уго Льорис

Люди застряли «в пробках»

Увы, но довольно активное начало сборной осталось почти незамеченным. Дело в том, что первые полчаса матч Россия — Франция проходил при полупустых трибунах. Хотя было продано более 50 тысяч билетов. Многие болельщики ехали на довольно ранний футбол (начало в 18.50) с работы, без всякого запаса по времени. И надолго застряли на пропускных пунктах. Игра уже вовсю шла, а людская пробка на входе на стадион и не думала рассасываться. Хотя на матчах «Зенита» эту проблему вроде как удалось решить.

Подобный коллапс объясняется сочетанием сразу нескольких факторов. Прежде всего, синхронным и поздним приходом болельщиков, которые к тому же не успели оставить дома свои рюкзаки и сумки. А также слишком уж медленным и тщательным досмотром в исполнении полицейских-курсантов.

В итоге скорость прохождения контроля была непозволительно мала, недовольных, напротив, было очень много. И это плохо. К матчам чемпионата мира, которые будут проходить в будние дни, требуется обязательно сделать надлежащие выводы. Одних дружелюбных волонтеров, обильно расставленных на пути от станции метро «Крестовский остров», явно недостаточно, надо сделать так, чтобы обладатели билетов начинали смотреть футбол не со второго тайма.

Расставание с иллюзиями

Радует только, что подавляющее большинство зрителей все-таки увидело единственный гол в исполнении нашей команды.

На 68-й минуте зенитовец Игорь Смольников промчался по правому флангу и вырезал классную передачу на Смолова, и тот из убойной позиции по воротам не промахнулся. Смольникова вообще можно признать лучшим игроком матча в составе нашей команды. Выйдя на замену после перерыва, он без устали носился по своей бровке, регулярно создавая опасность у ворот вице-чемпионов Европы-2016.

Кстати, в отличие от московского матча с бразильцами, Станислав Черчесов всё же выпустил в стартовом составе зенитовцев. Пусть всего и двух — Андрея Лунева Александра Ерохина . Полузащитник выглядел довольно блекло, голкипер в целом действовал неплохо, но в эпизоде с третьим голом все же сплоховал, пропустил между ног.

Владимира Граната и Хотя центральные защитники заслужили еще меньше комплиментов. Трио в составе Федора Кудряшова Романа Нойштедтера предсказуемо надежностью не впечатлило. Сборная России уже в третьей игре подряд (не забудем про ноябрьский матч с испанцами) пропустила трижды.

Очевидно, что можно окончательно расстаться с иллюзиями по поводу выхода в четвертьфинал чемпионата мира. Выход из группы — это потолок команды Черчесова. Да и то Уругвай с Египтом выглядят очень серьезными соперниками, с которыми можно и не справиться. А про Бразилию с Францией и говорить не приходится. Французы на «Санкт-Петербурге» отнюдь не рвали жилы, играли спокойно, без напряга, с гигантским запасом. И всё равно уверенно победили благодаря более классным исполнителям. А наши, пусть и очень хотели победить, абсолютно ничего не смогли сделать. Поскольку такую пропасть в классе за счет желания и самоотдачи не перескочишь. Это попросту невозможно.

интернет-журнал «Интересант»