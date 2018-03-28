Алан Ширер: «Если так использовать ВАР, то футбол превратится в хаос»

Экс-нападающий сборной Англии​ Алан Ширер раскритиковал использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в товарищеском матче между сборными Англии и Италии (1:1). На 85-й минуте главный арбитр встречи Дениз Айтекин воспользовался повтором, чтобы назначить пенальти в ворота англичан, с которого итальянцы сравняли счет. "Не говорите со мной о ВАР! Игрок упал прежде чем ему встали на ногу! Согласен с Гари Линекером . ВАР был введен для ясных и очевидных ошибок! Если все ясно и понятно, то почему, черт возьми, потребовалось 20 просмотров, чтобы передумать? И все же никто не может согласиться, правильно это или нет. Если вы решите игнорировать правило «ясно и очевидно», то, возможно, придется пересматривать каждое решение, и игра превратится в хаос", — написал Ширер в Твиттере. Англия и Италия сыграли вничью в товарищеском матче // Гари Линекер: «ВАР забрала у Англии заслуженную победу»