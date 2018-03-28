Тутаеву хотят вернуть историческое название

Государственной Думе уже три года на рассмотрении находится законопроект Ярославской областной думы о переименовании в регионе города Тутаев в Романов-Борисоглебск. Документ принят палатой в первом чтении в 2016 году, однако с тех пор его рассмотрение неоднократно откладывалось. На заседании думского Комитета по региональной политике депутаты приняли решение вынести инициативу на рассмотрение во втором чтении в мае.

Без референдума не обойтись

Категорически против инициативы выступают коммунисты . Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал законодателей сосредоточиться на сегодняшних проблемах, а не пытаться всё время изменить прошлое. Он напомнил, что в своё время в стране и так было переименовано много улиц и городов, снесены памятники и исторические здания, а также уничтожены тысячи социально значимых производств.

«Сейчас мы должны работать над тем, как преодолеть кризис и обеспечить лучшие гарантии пенсионерам и детям», — уверен депутат. Более того, и само название город Тутаев получил заслуженно, считает парламентарий — таким образом, были увековечены подвиги красноармейцев.

Не поддерживает переименование и глава думского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов . Как депутат рассказал « Парламентской газете », любая инициатива, в том числе по переименованию, должна согласовываться по крайней мере с мнением большинства. «Нужно начинать с референдума. Почему в той же Швейцарии не стесняются проводить референдум по вопросу, на какой тропинке выгуливать собак?» — удивляется парламентарий.

По его словам, когда законопроект рассматривали на заседании Госдумы, он рассказал депутатам о коллективном обращении четырёх тысяч человек, которые присылали письма с просьбами не переименовывать Тутаев. «Мы рекомендовали авторам провести повторный многочисленный опрос жителей для того, чтобы исполнить желание избирателей и учесть мнения всех», — сказал он.

В сентябре 2017 года в Тутаеве был проведён опрос среди местного населения, в котором приняли участие около 12 тысяч человек. «Это переименование вызвало большие общественные волнения, поэтому и был проведён дополнительный опрос. Он показал, что почти из 12 тысяч человек 64 процента высказались против нового названия города», — рассказал «Парламентской газете» депутат от Ярославской области, зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Андрей Грибов

left64процентаиз 12 тысяч опрошенных высказались против переименования Тутаева.

Он отметил, что этот опрос был взят во внимание, и так как по регламенту Ярославская областная Дума, которая является автором, уже не может отозвать инициативу, они направили обращение в профильный комитет, чтобы эту инициативу отклонить. «После всех многочисленных дискуссий и споров это решение не поддерживают, и я как представитель региона мнение жителей должен поддержать», — сказал Грибов.

Член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков , также избранный от Ярославской области, комментируя «Парламентской газете» законопроект, добавил, что в вопросе переименования должно учитываться прежде всего мнение людей.

«Если люди желают вернуться к своим истокам, то они имеют на это право. Ситуация непростая: с одной стороны, историки и краеведы, выступающие за переименование, а с другой — люди, которые советское название считают историческим. Здесь нужно придерживаться не конфликта и желания кого-то переплюнуть, а найти исторический консенсус», — сказал Грешневиков.

О законопроекте также высказывался и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский , который, напротив, поддержал идею переименования города. Он даже призвал пойти ещё дальше и вернуть исторические названия всем российским городам и сёлам, которые утратили первоначальные имена после 1917 года.

Судьбы городов-«революционеров»

Практика переименования городов началась не сегодня. Молодая коммунистическая власть с особым энтузиазмом взялась переименовывать города буквально сразу после Октябрьской революции 1917 года. Городам присваивали новые названия в честь героев-красноармейцев и политических лидеров.

Так, например, одной из первых была переименована Гатчина в Троцк за заслуги Льва Троцкого в отражении похода Керенского — Краснова в 1917-м и во время обороны Петрограда в 1919 годах.

После развала СССР в новой России и других уже бывших советских республиках новые власти санкционировали массовое переименование городов и улиц. Таким образом, Куйбышев снова стал Самарой, Горький — Нижним Новгородом, а столичную станцию метро «Проспект Маркса» молодёжь знает только как «Охотный Ряд».

В целом переименование люди воспринимали спокойно, и за редким исключением кто-то собирал протестные митинги. Более того, значительная часть населённых пунктов, улиц и станций метро продолжают носить советские названия. Так, после 1991 года не стали переименовывать город Киров, такая же судьба и у Краснодара. Большинство улиц носят имя Ленина, а памятники советскому прошлому всё так же стоят нетронутыми.

Совсем недавно такой же вопрос о переименовании города подняли в Кингисеппе, где жителям предложили вернуть историческое название — Ямбург. Однако 18 марта 2018 года во время выборов президента жители города проголосовали против переименования.

Более тяжёлая участь досталась городам бывших советских республик. Прибалтика стёрла из памяти всю символику и названия, которые бы напоминали о СССР. В Таджикистане война с советским прошлым обернулась тем, что эта страна лишилась всех населённых пунктов с русскими названиями. Долгое время советские названия оставались нетронутыми в городах Белоруссии и Украины. И если белорусы оказались терпимы к советским топонимам, то на Украине, после свержения президента Виктора Януковича , началась «война с Лениным». В 2014 году за два месяца в большинстве крупных украинских городов памятники вождю мирового пролетариата были уничтожены. Через год вступил в силу закон, принятый Верховной радой , «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Справка

История города Романов-Борисоглебск восходит ко второй половине XIII века. Она отражала важнейшие этапы духовно-нравственного и культурного становления России и неразрывно связана с деятельностью людей, внёсших выдающийся вклад в развитие общественной жизни, науки и культуры всей страны. В частности, это адмирал Фёдор Ушаков, академик-метеоролог Михаил Рыкачев, современник Пушкина поэт Фёдор Слепушкин, художник Иван Белоногов, русский командир Отечественной войны 1812 года генерал-майор Яков Дедюлин.

В 1912 году в деревню рядом с Романов-Борисоглебском вместе с семьёй переехал тот, в чью честь в 1918 году назовут город. Летом 1918 года двадцатилетний Илья Тутаев вступил в отряд Красной армии, который сразу оказался в гуще событий. «В ночь с 10 на 11 сего июля при разведке в лесу на даче Лопатина врагами и предателями Русской революции, контрреволюционерами, бандами белогвардейцев, поднявших позорный бунт в городе Ярославле, убит защитник трудового народа — красноармеец формируемого батальона Илья Павлович Тутаев», — говорится в приказе по Романов-Борисоглебскому уездному комиссариату по военным делам от 13 июля 1918 года. В первую же годовщину Октября местные жители решили навсегда увековечить память героя-красноармейца Ильи Тутаева в названии города.