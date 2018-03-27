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Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 28 марта из-за трагедии в Кемерове
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Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 28 марта из-за трагедии в Кемерове 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московский департамент культуры отменил все развлекательные мероприятия в подведомственных учреждениях в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента.
"Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на среду, 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы", — сказали в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС.
Ранее власти Москвы организовали на Манежной площади в центре столицы площадку, где можно почтить память погибших при пожаре.
Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.
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