В Москве отменяют развлекательные мероприятия из-за траура

Столичные власти отменяют развлекательные мероприятия из-за общенационального траура 28 марта по погибшим в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента культуры.

В учреждениях культуры города отменяются развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия.

В Мосгорпарке заявили, что все городские парки тоже отменили развлекательные мероприятия, оставив только образовательные. В «Зарядье» в среду выключат все развлекательные ролики и музыку. 28 марта в парке также не будут транслировать пре-шоу перед сеансом «Полет над Москвой».

Москвичи начали нести цветы на Манежную площадь в память о жертвах трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Временный мемориал памяти организован у входа в Александровский сад. Цветы на место памяти и скорби можно будет возложить во вторник и среду — 27 и 28 марта. Акции памяти по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходят по всей России.

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. На этаже располагались кинозалы и игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 15 человек остаются в больницах. Общее число пострадавших превысило 60 человек.