Ещё
В Москве отменяют развлекательные мероприятия из-за траура
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве отменяют развлекательные мероприятия из-за траура 

Москва24 10 часов назад
Фото: Москва24
Столичные власти отменяют развлекательные мероприятия из-за общенационального траура 28 марта по погибшим в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента культуры.
В учреждениях культуры города отменяются развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия.
В Мосгорпарке заявили, что все городские парки тоже отменили развлекательные мероприятия, оставив только образовательные. В «Зарядье» в среду выключат все развлекательные ролики и музыку. 28 марта в парке также не будут транслировать пре-шоу перед сеансом «Полет над Москвой».
Москвичи начали нести цветы на Манежную площадь в память о жертвах трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Временный мемориал памяти организован у входа в Александровский сад. Цветы на место памяти и скорби можно будет возложить во вторник и среду — 27 и 28 марта. Акции памяти по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходят по всей России.
Крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. На этаже располагались кинозалы и игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 15 человек остаются в больницах. Общее число пострадавших превысило 60 человек.
Москва24: последние новости
В Москве отменяют развлекательные мероприятия из-за траура Пассажир снял на телефон летевший рядом с самолетом НЛО В столице проверили готовность скорой помощи к ЧМ–2018
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение