Игорь Яновский: «Козыри сборной России — самоотдача и „физика“

Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский , выступавший во Франции за «Пари Сен-Жермен» и «Шатору», в интервью «СЭ» после товарищеского матча Россия — Франция (1:3) отметил, что подопечным Станислава Черчесова будет сложно выйти из группы на чемпионате мира-2018​. По его мнению, преимущества россиян — это самоотдача и физическая подготовка.

— Вы понимаете, что ждет нашу сборную на чемпионате мира?

— Даже в оптимальном составе выйти из группы было бы очень тяжело, а уж теперь… И Египет во главе с Салахом, и Саудовская Аравия — не подарок. Уругвай — тем более. Рассуждать о том, что России достались легкие соперники, могут лишь люди, далекие от реальности.

— Трудно не согласиться.

— Наши козыри — самоотдача и «физика». При условии, что тренерский штаб подведет футболистов к старту турнира в идеальных кондициях. Тут многое зависит от того, как будет выстроена подготовка на последнем этапе. Самое главное — чтоб за команду было не стыдно. Тогда болельщики простят все. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Яновского // «Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч к перерыву // Ни результата, ни надежды. Сборная опять проиграла