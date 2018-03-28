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Игорь Яновский: «Козыри сборной России — самоотдача и „физика“
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Игорь Яновский: «Козыри сборной России — самоотдача и „физика“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский, выступавший во Франции за «Пари Сен-Жермен» и «Шатору», в интервью «СЭ» после товарищеского матча Россия — Франция (1:3) отметил, что подопечным Станислава Черчесова будет сложно выйти из группы на чемпионате мира-2018​. По его мнению, преимущества россиян — это самоотдача и физическая подготовка.
— Вы понимаете, что ждет нашу сборную на чемпионате мира?
— Даже в оптимальном составе выйти из группы было бы очень тяжело, а уж теперь… И Египет во главе с Салахом, и Саудовская Аравия — не подарок. Уругвай — тем более. Рассуждать о том, что России достались легкие соперники, могут лишь люди, далекие от реальности.
— Трудно не согласиться.
— Наши козыри — самоотдача и «физика». При условии, что тренерский штаб подведет футболистов к старту турнира в идеальных кондициях. Тут многое зависит от того, как будет выстроена подготовка на последнем этапе. Самое главное — чтоб за команду было не стыдно. Тогда болельщики простят все. (Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Яновского // «Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч к перерыву // Ни результата, ни надежды. Сборная опять проиграла
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