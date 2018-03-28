«Бостон» проиграл «Виннипегу», Худобин отразил 28 бросков

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Джетс», победный буллит на свой счет записал Патрик Лайне

Российский форвард гостевой команды Антон Худобин отразил 28 бросков по своим воротам.

«Виннипег» одержал шестую победу кряду и с 104 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Бостон» расположился на второй строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе на одно очко больше.