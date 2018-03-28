В Пензе на острове Пески заделают ямы на дорогах

В областном центре приведут в порядок дороги на острове Пески. Об этом стало известно в минувший вторник, 27 марта, в ходе личного приема граждан, который провел заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин . Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, вопросы, прозвучавшие во время встречи, касались улучшения жилищных условий, благоустройства территорий, смены управляющих компаний и других тем.

В частности, пензенцы, проживающие на улице Староречной, попросили городские власти организовать наружное освещение в районе дома №20. Юрий Ильин сообщил заявителям, что до 30 марта на указанном участке за счет инвестора ЗАО «Пензенская горэлектросеть» планируется установить три дополнительных светильника. Вопрос поставлен на контроль МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».

В ходе личного приема также прозвучало, что в весенне-летний период планируется выделить асфальтобетонный гранулят для отсыпки дорог на острове Пески, в том числе на улицах Староречной и Тельмана.