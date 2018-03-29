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Эксперт: «Трактору» придется очень сложно в серии с «Ак Барсом»
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Эксперт: «Трактору» придется очень сложно в серии с «Ак Барсом» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Именитый тренер Рафаил Ишматов поделился ожиданиями от челябинского «Трактора», которому предстоит финальная серия Восточной конференции с казанским «Ак Барсом».
"Команда у «Трактора» очень организованная, при этом в нападении могут нестандартно сыграть как легионеры, так и наша молодежь вроде Виталия Кравцова", — цитирует Игматова газета «Известия».
"Они совершили подвиг, обыграв «Салават». Хотя я был уверен, что в седьмом матче они не сдюжат и класс уфимцев все решит.
Но теперь «Трактору» будет гораздо сложнее противостоять «Ак Барсу» — состав и тренерский штаб у соперника более опытный, а звенья укомплектованы гораздо лучше", — добавил тренер.
Первый матч серии пройдет в Казани 30 марта. Начало в 19:00 (мск).
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