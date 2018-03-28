«Яблоко» через суд требует отмены итогов выборов на двух участках в Нижнем Новгороде

«Избирательная комиссия № 2366 в полном составе удалилась из помещения комиссии, не утвердив итоги голосования. Впоследствии в системе ГАС „Выборы“ появились результаты, которые расходились с результатами подсчета на избирательном участке», — сказано в сообщении.

На УИК № 2319, по мнению заявителей, выявлены нарушения процедуры голосования вне помещения: в больницу № 39 избирательная комиссия выезжала без реестра для голосования вне помещения, что недопустимо. Также комиссия позволила проголосовать сотрудникам больницы, что запрещено законом и исказило волеизъявление граждан, отмечается в пресс-релизе.

«Одно из самых распространенных нарушений — голосование вне помещения. Мы подали иск только по одному участку, но похожие нарушения мы зафиксировали на десятках УИКов, большинство из которых в Канавинском районе. Вообще уровень подготовки участковых комиссий Канавинского района очень низкий. Думаю, избиркому Нижегородской области стоит задуматься о том, чтобы сменить состав территориальной избирательной комиссии в Канавине», — сказал доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского Олег Родин, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, избирательная комиссия Нижегородской области отменила итоги голосования на избирательном участке № 2383 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как пояснила глава облизбиркома Оксана Кислицына, при проверке протокола УИК было обнаружено, что он был подписан комиссией в неправомочном составе: пятью членами комиссии из 10, а не большинством.