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«Яблоко» через суд требует отмены итогов выборов на двух участках в Нижнем Новгороде
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«Яблоко» через суд требует отмены итогов выборов на двух участках в Нижнем Новгороде 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Избирательная комиссия № 2366 в полном составе удалилась из помещения комиссии, не утвердив итоги голосования. Впоследствии в системе ГАС „Выборы“ появились результаты, которые расходились с результатами подсчета на избирательном участке», — сказано в сообщении.
На УИК № 2319, по мнению заявителей, выявлены нарушения процедуры голосования вне помещения: в больницу № 39 избирательная комиссия выезжала без реестра для голосования вне помещения, что недопустимо. Также комиссия позволила проголосовать сотрудникам больницы, что запрещено законом и исказило волеизъявление граждан, отмечается в пресс-релизе.
«Одно из самых распространенных нарушений — голосование вне помещения. Мы подали иск только по одному участку, но похожие нарушения мы зафиксировали на десятках УИКов, большинство из которых в Канавинском районе. Вообще уровень подготовки участковых комиссий Канавинского района очень низкий. Думаю, избиркому Нижегородской области стоит задуматься о том, чтобы сменить состав территориальной избирательной комиссии в Канавине», — сказал доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского Олег Родин, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось ранее, избирательная комиссия Нижегородской области отменила итоги голосования на избирательном участке № 2383 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как пояснила глава облизбиркома Оксана Кислицына, при проверке протокола УИК было обнаружено, что он был подписан комиссией в неправомочном составе: пятью членами комиссии из 10, а не большинством.
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