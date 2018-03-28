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Гарет Саутгейт: «Повода использовать ВАР у судьи не было»
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Гарет Саутгейт: «Повода использовать ВАР у судьи не было» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поставил под сомнение справедливость использования ВАР в концовке товарищеского матча с Италией (1:1). На 85-й минуте главный арбитр встречи Дениз Айтекин воспользовался повтором, чтобы назначить пенальти в ворота англичан, с которого итальянцы сравняли счет.
— Я рад, что это еще не чемпионат мира, — цитирует ITV Саутгейта. — Считаю, что поводом для использования ВАР является «ясная и очевидная» ошибка, но в этом случае это было не так. Это тот момент, который можно обсуждать весь день. Думаю, что у арбитра был хороший обзор, поэтому не считают, что в таких случаях нужен ВАР.
Англия и Италия сыграли вничью в товарищеском матче // Гари Линекер: «ВАР забрала у Англии заслуженную победу» // ​Алан Ширер: «Если так использовать ВАР, то футбол превратится в хаос»
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