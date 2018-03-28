Гарет Саутгейт: «Повода использовать ВАР у судьи не было»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поставил под сомнение справедливость использования ВАР в концовке товарищеского матча с Италией (1:1). На 85-й минуте главный арбитр встречи Дениз Айтекин воспользовался повтором, чтобы назначить пенальти в ворота англичан, с которого итальянцы сравняли счет.

— Я рад, что это еще не чемпионат мира, — цитирует ITV Саутгейта. — Считаю, что поводом для использования ВАР является «ясная и очевидная» ошибка, но в этом случае это было не так. Это тот момент, который можно обсуждать весь день. Думаю, что у арбитра был хороший обзор, поэтому не считают, что в таких случаях нужен ВАР.