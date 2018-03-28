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Коммунисты выдвигают Павла Грудинина в губернаторы Красноярского края
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Коммунисты выдвигают Павла Грудинина в губернаторы Красноярского края 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Партия КПРФ заявила о выдвижении Павла Грудинина на пост Губернатора Красноярского края. Об этом сообщил лидер Красноярского краевого отделения партии Пётр Медведев.
Однако сам Грудинин ещё не в курсе такого предложения, но глава КПРФ Геннадий Зюганов одобрил предложение крайкома. В четверг Медведев летит в Москву, чтобы обсудить это предложение с потенциальным кандидатом.
«Из 13 районов и трёх городов края к нам поступили письма с многочисленными подписями жителей, чтобы Павел Грудинин выдвинулся в качестве кандидата, — прокомментировал «АиФ-Красноярск Пётр Медведев. — В субботу у нас пленум, там этот вопрос обговорим, но, думаю, что отказа не будет».
Напомним, Павел Грудинин баллотировался от КПРФ на пост президента России и занял второе место с 11,77%.
Ранее об участии в губернаторских выборах в Красноярском крае заявлял врио губернатора Александр Усс, однако позже он сообщил, что окончательное решение он примет после одобрения Кремля.
Выборы губернатора края пройдут осенью 2018 года.
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