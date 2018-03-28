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В Новом Уренгое в окружном турнире сразились дзюдоисты
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В Новом Уренгое в окружном турнире сразились дзюдоисты 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В понедельник в газовой столице прошли соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 15–16 лет в зачёт XX Спартакиады учащихся ЯНАО. 40 парней в девяти весовых категориях и 24 девушки в восьми весовых категориях в составе шести команд из разных городов округа боролись за право обладания почётными призовыми кубками турнира.
По словам главного судьи турнира Джалака Аличеева, есть среди ребят дзюдоисты, которых ждет хорошее спортивное будущее — при условии, если они продолжат интенсивно тренироваться.
Больше всего призовых мест досталось новоуренгойцам. Команда газовой столицы признана победителем турнира.
Эльвина Нагаева, воспитанница школы «Сибирские медведи», заняла второе место в своей возрастной категории. Девушка пришла в секцию больше года назад за компанию с подругой. Та немного походила, да и бросила, а Эльвина осталась.
— Спорт помогает безо всяких диет оставаться в отличной физической форме, быть стройной и красивой, а кроме того, придаёт уверенности в себе, — считает наша собеседница.
Серебряные медали турнира увезли дзюдоисты из Надыма. Неоднократный призёр множества соревнований Глеб Яхин сказал, что до первого места не дотянули из-за того, что один из дзюдоистов не смог одолеть соперников и ему не досталось ни одной ступеньки на пьедестале почёта.
Победитель в своём весе надымчанин Никита Смирнов уточнил: причиной общекомандного отставания от новоуренгойцев стало то, что их дружина выступила не во всех весовых категориях. А Полина Тропова и вовсе призналась, что не особо сильна в дзюдо, потому что больше занималась вольной борьбой и ММА.
— Первый бросок на иппон мне не засчитали — засудили! А второй я неправильно выполнила. Потому и проиграла одну из схваток, — рассудила надымчанка.
Третье место завоевала сборная Ноябрьска. Пуровскому району, Муравленко и Лабытнангам в этот раз призовых кубков не досталось.
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