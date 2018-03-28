Чемпионат мира по танцевальному спорту в Челябинске перенесут в ДС «Юность»

После того, как челябинская команда «Трактор» вышла в финал Восточной конференции, организаторы Чемпионата мира по танцевальному спорту решили перенести соревнования во дворец спорта «Юность».

Сама программа соревнований останется без изменений, а все приобретенные билеты будут действовать.

— Чемпионат мира по танцевальному спорту, который Челябинск примет с 6 по 8 апреля, было решено перенести во дворец спорта «Юность». Эта площадка знакома и организационному комитету и южноуральским любителям танцевального спорта по традиционному кубку губернатора, — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов . — Мы готовы провести все на самом высоком организационном уровне, как и все статусные соревнования, которые принимает Челябинская область.

Как сообщают организаторы чемпионата, места на трибунах дворца спорта «Юность» будут распределены согласно ценовой категории проданных билетов. При любых затруднительных ситуациях зрители смогут обратиться к волонтерам. Для тех, кто пожелает сдать билеты, работает телефон: (351) 346-00-00 и городские зрелищные кассы.

Напомним, с 6 по 8 апреля на Южном Урале пройдут сразу три статусных события в мире танцевального спорта: Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине «секвей» среди профессионалов (латиноамериканская программа) 2018; Кубок мира по танцевальному спорту по европейской программе среди профессионалов 2018; Кубок Губернатора Челябинской области 2018.

Принять участие в соревнованиях и поболеть за спортсменов приедут порядка 4,5 тысяч человек из более чем 20 стран.