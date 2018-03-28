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Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
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Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
У нелегалов.
Свердловских подрядчиков обяжут при строительстве и ремонте дорог использовать только лицензированные материалы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.
Соответствующее требование выдвинуло руководство регионального Управления автомобильных дорог на недавнем заседании коллегии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.
По словам начальника Управления Вячеслава Данилова, особую тревогу вызывают стройматериалы с нелегальных карьеров: щебень, отсев и песок. Владельцы таких карьеров работают без лицензий, не платят налоги, активно демпингуют цены на рынке материалов, а свои грузы перевозят без соблюдения требований безопасности и весогабаритных параметров.
Чтобы пресечь нарушение законодательства в сфере использования недр, свердловское ведомство ужесточило требования к дорожным строителям. «Отныне компания, претендующая на выполнение работ по госконтракту, должна предоставлять информацию о наличии лицензии на стройматериалы», — пояснил Вячеслав Данилов.
Если необходимых документов нет, то компания может быть оштрафована и не приступит к выполнению условий контракта до тех пор, пока не предоставит доказательства легального происхождения материалов, предупредил руководитель областного управтодора.
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