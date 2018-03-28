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Омские мастера большого и малого овала выступят на чемпионатах России
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Омские мастера большого и малого овала выступят на чемпионатах России 

Советский спорт 1 час назад
Соревнования сильнейших конькобежцев и шорт-трекистов страны состоятся в ближайшие выходные.
С 29 по 30 марта в Москве пройдет чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. На соревнования приедут около 170 спортсменов из 50-ти регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Челябинской, Омской, Ярославской, Смоленской областей и многих других.
В составе сборной Омской области числятся три атлета — заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов и этапов Кубка мира Ольга Граф, а также призеры этапов Кубка России Иван Кравцов и Вадим Сонин.
Соревнования пройдут в СКР «Крылатское». В первый день турнира женщины выйдут на дистанции 500, 1000 и 3000 м, мужчины — на 500, 1000 и 5000 м. Во второй день соревнований к женским дистанциям 500 и 1000 м добавятся забеги на 1500 и 5000 м, мужчины помимо 500 и 1000 преодолеют еще 1500 и 10000 м.
Отметим, что совсем недавно омские скороходы выступили в Коломне на традиционных всероссийских соревнованиях на призы В. Муратова. В число призеров дважды попала Ольга Граф. Сначала она завоевала серебряную награду на коронной дистанции 3000 м (время — 4.10,64), пропустив вперед только бронзового призера Пхёнчхана-2018 Ольгу Воронину (4.08,47). А затем омская конькобежка блеснула на нетипичной для себя гонке с масс-стартом, заняв третье место. Первой тут стала Елизавета Казелина, а второе место заняла еще одна воспитанница омского конькобежного спорта — Виктория Филюшкина.
В Северной столице России — Санкт-Петербурге — с 30 марта по 1 апреля пройдет чемпионат страны среди «скороходов», специализирующихся в беге по короткому овалу. Изначально лучшие шорт-трекисты России должны были собраться в Рыбинске (Ярославская область), однако турнир перенесли в ледовый дворец «Академия фигурного катания» Санкт-Петербурга.
30 марта состоятся предварительные забеги у мужчин и женщин на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, а также эстафетах на 3000 и 5000 м. 31 марта состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги на 500 м у мужчин и женщин, полуфинальные и финальные — на 1500 м у мужчин и женщин, полуфинальные забеги в эстафетах. Наконец, 1 апреля пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги на 1000 м у мужчин и женщин, а также финальные забеги в эстафетах.
За медали соревнований будут бороться ряд омских скороходов — заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка Европы Татьяна Бородулина, призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр в Пхёнчхане Павел Ситников, а также участники и призеры первенств России и всероссийских соревнований Андрей Косоротов, Павел Медведев, Павел Губайдуллин и Иван Артёмов.
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