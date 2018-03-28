Фехтовальщики сразятся за награды двух турниров

Сразу два крупных форума по фехтованию пройдут с 31 марта по 2 апреля на базе «Омского велотрека».

В субботу, 31 марта, в 10:00 под сводами спортивного объекта стартует чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах. Заявки на участие подали более 130 спортсменов, представляющих наш регион, а также Новосибирскую, Томскую и Тюменскую области и Красноярский край. Судейский корпус возглавит Сергей Казаков

В первый день награды разыграют мужчины. Среди фаворитов немало омских спортсменов — например, действующий тренер, многократный призер чемпионатов СФО Денис Степанов , воспитанники СДЮСШОР имени Оганеса Крикорьянца, призеры различных всероссийских стартов Никита Шикирун, Николай Крикорьянц и другие мастера клинка. Далее, 1 апреля, будут определены лучшие шпажистки Сибири.

В этот же день в 16:00 состоится торжественная церемония открытия сразу двух турниров. Вместе с чемпионатом СФО «Омский велотрек» будет принимать и областной турнир по фехтованию «Мемориал заслуженного тренера России Оганеса Крикорьянца». В рамках этих соревнований свое искусство продемонстрируют юные шпажисты и саблисты.