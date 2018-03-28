Ещё
Фехтовальщики сразятся за награды двух турниров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фехтовальщики сразятся за награды двух турниров 

Советский спорт 1 час назад
Сразу два крупных форума по фехтованию пройдут с 31 марта по 2 апреля на базе «Омского велотрека».
В субботу, 31 марта, в 10:00 под сводами спортивного объекта стартует чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах. Заявки на участие подали более 130 спортсменов, представляющих наш регион, а также Новосибирскую, Томскую и Тюменскую области и Красноярский край. Судейский корпус возглавит Сергей Казаков.
В первый день награды разыграют мужчины. Среди фаворитов немало омских спортсменов — например, действующий тренер, многократный призер чемпионатов СФО Денис Степанов, воспитанники СДЮСШОР имени Оганеса Крикорьянца, призеры различных всероссийских стартов Никита Шикирун, Николай Крикорьянц и другие мастера клинка. Далее, 1 апреля, будут определены лучшие шпажистки Сибири.
В этот же день в 16:00 состоится торжественная церемония открытия сразу двух турниров. Вместе с чемпионатом СФО «Омский велотрек» будет принимать и областной турнир по фехтованию «Мемориал заслуженного тренера России Оганеса Крикорьянца». В рамках этих соревнований свое искусство продемонстрируют юные шпажисты и саблисты.
Советский спорт: последние новости
Дембеле и Погба стали жертвами расистских оскорблений в матче с Россией Анфиса Резцова: Готова бесплатно помочь нашей сборной в качестве консультанта Иван Сеничев: «Трактор» подарил настоящий хоккейный праздник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение