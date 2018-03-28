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Турнир малых городов отмечает большой юбилей
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Турнир малых городов отмечает большой юбилей 

Советский спорт 1 час назад
Знаменитые соревнования по дзюдо соберут более 130 спортсменов со всей Сибири.
С 31 марта по 1 апреля в северной столице Омской области — Таре — пройдет 20-й регионального турнир малых городов Сибири по дзюдо памяти почетного гражданина города Василия Артёмова. В этом году участниками соревнований станут около 130 юных спортсменов из различных территорий Сибири и Республики Казахстан — Иркутской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Красноярского края, Петропавловска и Астаны.
К слову, в этом году на карте турнира малых городов Сибири появится новая точка. Впервые в Тару приедут юные атлеты из города Ачинска Красноярского края. За годы проведения соревнований участие в них принимали спортсмены из 40 территорий России и Республики Казахстан. Как и прежде, бороться за медали будут представители клубов Омска и районов Омской области — Марьяновского, Саргатского, Одесского, Седельниковского и других. Отметим, что нынешние соревнования пройдут в отремонтированном спортивном зале тарского КДЦ «Север».
Первый турнир малых городов Сибири прошел в 1998 году, и вот уже два десятилетия северная столица Омской области является местом проведения одного из самых популярных региональных юношеских соревнований по дзюдо. Первые участники этих турниров давно выросли, стали взрослыми. Сегодня мужественным олимпийским видом спорта уже занимаются их дети. За минувшие годы турнир открыл имена многих талантливых спортсменов, ставших известными в России. Здесь свои первые победы одержали титулованные атлеты, победители и призеры многих соревнований: Андрей Оводнев и Григорий Сулемин из Братска, Андрей Резвый из Рубцовска, Сергей Туголуков из Новосибирска, Игорь Долганов из Екатеринбурга и другие. Испытание тарским турниром прошли практически и все ведущие омские дзюдоисты, а он продолжает жить, развиваться и открывать новые таланты.
Напомним, что в 2017 году звание победителей в разных весовых и возрастных категориях выиграли: Михаил Колбасов, Александр Точилин, Эдуард Ваисов, Бронислав Янченко, Алексей Дудус, Михаил Козленко, Сергей Корзун, Максим Пегасин, Семён Гурин, Александр Фирман (все — Омск), Артём Козик (Тара), Константин Никитчук (Кемерово), Олег Тарасов (Марьяновка).
Организаторами турнира выступают Министерство спорта Омской области, Администрация Тарского района, тарский филиал ПО «Иртыш», областная Федерация самбо и дзюдо, спортивный клуб «Витязь», ОФСК «Урожай» и Дирекция спортмероприятий. Неоценимую помощь в организации межрегиональных состязаний юных дзюдоистов оказывают представители семьи Артёмовых — сыновья Юрий и Александр, внуки — Денис и Артём.
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