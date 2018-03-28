От шахматной доски к борцовским коврам

В Омской области продолжается спартакиада учащихся высших учебных заведений.

На минувшей неделе в рамках спартакиады завершились еще два вида программы — соревнования по шахматам и чир спорту.

Более степенный и камерный турнир по шахматам собрал пять команд — сборные ОмГПУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУПС и ОмГУ. На соревнованиях не были представлены спортсмены профильного вуза СибГУФК, однако они традиционно минуют эти состязания.

Тем лучше было для студентов представленных вузов, которые в других видах спорта в основном борются за вторые-третьи места. Эти коллективы сыграли между собой по матчу. Наибольшее количество очков по итогам турнира набрала сборная ОмГТУ — 15,5. «Технари» одержали четыре победы, переиграв ОмГПУ, СибАДИ и ОмГУПС с одинаковым счетом 4:2 и одолев ОмГУ со счетом 3,5:2,5.

Именно представители «классического» вуза заняли второе место, на их счету 15 баллов (победы над ОмГПУ — 4,5:1,5, СибАДИ и ОмГУПС по 4:2). Замкнули тройку призеров спортсмены ОмГУПС с 14-ю очками.

В зажигательном и темпераментном чир спорте команд было чуть больше — шесть. За медали в шести категориях боролись 90 студентов из ОмГМУ, ОмГПУ, ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ и СибГУФК.

В четырех категориях из шести первые места заняли представители физкультурного вуза. Ксения Сафронова и Дарья Мамочкина первенствовали в категории «чир-фристайл-двойка», Ольга Бабенко и Анна Трескина — в «чир-джаз-двойке», а сборная СибГУФК стала первой в «чир-фристайл-группе» и «чир-джаз-группе». Еще одну бронзовую награду «физкультурницы» Ольга Бабенко и Анна Трескина завоевали в «чир-хип-хоп-двойке».

В еще двух категориях первенство было отдано представительницам ОмГТУ и ОмГМУ. Так, «технари» Яна Веприкова и Артур Шафеев победили в «чир-хип-хоп-двойке», а сборная «медиков» оказалась сильнее в «чир-хип-хоп-группе».

Что касается призеров во всех категориях, то в «чир-фристайл-двойке» серебряные награды достались Юлии Филоненко и Алёне Беляевой (ОмГТУ), а бронзовые — Ирине Масловой и Валерии Бахтиной (ОмГУПС). В «чир-джаз-двойке» в призеры попали пары Ксения Косенко и Мария Гребенщикова (ОмГМУ), Алёна Фомченко и Диана Погосян (СибАДИ). В «чир-хип-хоп-двойке» «серебро» досталось Роману Исламову и Кристине Сорокиной (ОмГМУ). В «чир-фристайл-группе» после победителей расположились сборные ОмГУПС и ОмГТУ. В «чир-джаз-группе» второе место заняла команда ОмГМУ, а в «чир-хип-хоп-группе» — ОмГУПС.

В общем зачете первое место заняли представители СибГУФК, на втором месте оказались спортсмены ОмГМУ, на третьем — ОмГТУ.

Отметим, что в рамках спартакиады вузов в течение всего учебного года проводятся соревнования по 22-м видам спорта. Ранее также завершились турниры по лыжным гонкам (в числе призеров — СибГУФК, ОмГТУ и ОмГУПС), гиревому спорту (СибГУФК, СибАДИ и ОмГАУ), баскетболу (мужчины, СибГУФК, СибАДИ и ОмГТУ), настольному теннису (ОмГТУ, ОмГМУ и ОмГУПС), киберспорту (ОмГТУ, СибАДИ и ОмГУПС) и полиатлону (СибГУФК, ОмГАУ и ОмГУПС).

Впереди у омских студентов — соревнования по плаванию и греко-римской борьбе. Соревнования на водных дорожках пройдут 29-30 марта в бассейне «Альбатрос» (ул. Масленникова, 144, к. 1), начало — в 16.00. А турнир среди борцов — 31 марта в спортивном зале СШОР (пр. Мира, 1а), начало — в 9.00.