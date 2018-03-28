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Президент Американской академии киноискусств оправдан по результатам расследования обвинений в сексуальных домогательствах
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Президент Американской академии киноискусств оправдан по результатам расследования обвинений в сексуальных домогательствах 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Президент Американской академии кинематографических искусств 75-летний Джон Бейли, которого обвинили в сексуальных домогательствах якобы сразу три женщины, назвал все обвинения в свой адрес ложью. По его словам, в отношении него в Академию поступила лишь одна жалоба о непристойном поведении, но и она не соответствуют действительности.
В Академии киноискусств, которая вручает премию «Оскар», также подтвердили, что была подана только одна жалоба, но и она не подтвердилась в результате проведенного расследования. Академия объявила, что все обвинения в адрес ее президента теперь отклонены, никаких подтверждений недопустимого поведения Джона Бейли не найдено.
Как сообщает
Vanity Fair, накануне вечером на своем ежемесячном заседании совета академики решили, что президент Бэйли остается на своем посту.
"Академия отнеслась к заявлениям о сексуальных домогательствах весьма серьезно. Были рассмотрены заявления сторон, проведены консультации с адвокатами и экспертами", — говорится в заявлении Академии. В результате разбирательств академики единогласно пришли к мнению, что расследование в отношении президента следует прекратить, так как никаких доказательств по вопросу домогательств представлено не было.
Сам Бейли перед заседанием совета выразил уверенность, что обязательно будет реабилитирован. «Я ожидаю, что комитет внимательно рассмотрит этот вопрос… Так как я знаю, что ничего такого не совершал, то ожидаю, что они придут к заключению, что нет никаких оснований для принятия каких-то мер против меня», — заявил Бейли.
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