Воспитанники «Самбо-70» завоевали бронзу Первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу 

В Одинцово подвели итоги чемпионата и первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, где выступили воспитанники отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70». Всего в соревнованиях приняли участие 720 спортсменов.
По итогам соревнований команда «Самбо-70» заняла третье место в дисциплине «Формейшн-микст» среди юниоров и юниорок. За нашу команду выступали: Георгий Блинов, Екатерина Вовк, Валентин Мазуренко, Анна Молодыка, Федор Назарчук, Ксения Орлова, Александра Пивоварова, Мария Пуусепп, Надежда Рогинская, Александр Рощин, Анастасия Светлакова, Эллина Седякина, Филипп Судаков, Яна Суховецкая, Ксения Ткаченко, Вероника Туровцева, Всеволод Шаповалов.
Напомним, отделение «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В распоряжении отделения находятся два здания. В первом расположены десять спортивных залов для силовой подготовки, занятий греко-римской борьбой, тхэквондо, художественной гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом и кикбоксингом. В отдельно стоящем здании ФОК имеются два спортивных зала общей площадью 720 квадратных метров для занятий художественной гимнастикой, кикбоксингом и тхэквондо.