Воспитанники «Самбо-70» завоевали бронзу Первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу

В Одинцово подвели итоги чемпионата и первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, где выступили воспитанники отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70». Всего в соревнованиях приняли участие 720 спортсменов.

По итогам соревнований команда «Самбо-70» заняла третье место в дисциплине «Формейшн-микст» среди юниоров и юниорок. За нашу команду выступали: Георгий Блинов, Екатерина Вовк, Валентин Мазуренко, Анна Молодыка, Федор Назарчук, Ксения Орлова , Александра Пивоварова, Мария Пуусепп, Надежда Рогинская, Александр Рощин , Анастасия Светлакова, Эллина Седякина, Филипп Судаков, Яна Суховецкая, Ксения Ткаченко, Вероника Туровцева, Всеволод Шаповалов.

Напомним, отделение «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В распоряжении отделения находятся два здания. В первом расположены десять спортивных залов для силовой подготовки, занятий греко-римской борьбой, тхэквондо, художественной гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом и кикбоксингом. В отдельно стоящем здании ФОК имеются два спортивных зала общей площадью 720 квадратных метров для занятий художественной гимнастикой, кикбоксингом и тхэквондо.