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Новый человек — новые подходы?
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Новый человек — новые подходы? 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта ХК «Торпедо»Новый человек — новые подходы?
Неравнодушные к «Торпедо» люди ждали перемен, и они последовали. В клубе появилась должность генерального менеджера, эта важная работа доверена известному в прошлом хоккеисту Яну Голубовскому. А вот останется ли на своём посту главный тренер, видимо, станет известно на следующей неделе.
«СКУДРА ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ»
Так думает член правления ХК «Торпедо», генеральный директор телекомпании «Волга» Олег Кондрашов.
— Считаю, что Скудра провёл сезон с командой в своём стиле, ничем особенно не хуже и не лучше, чем предыдущие сезоны. Показал стабильный результат. Неплохо команда играла в течение чемпионата, вышла в плей-офф, но там получилось так, как получилось. Провалом я это точно не назову, — отметил Олег Александрович.
— Петерис должен остаться в команде, потому что он прекрасно знает всё о «Торпедо», мы его тоже прекрасно знаем, и в предстоящий непростой период (а что-то мне подсказывает, что будущий сезон не будет простым) опыт Скудры, его понимание команды и способность выжимать из тёмных лошадок максимум сыграют главную роль, — так аргументировал Кондрашов свою точку зрения, добавив, что сейчас не время для экспериментов.
Вместе с тем, Олег Александрович подчеркнул, что «вовсе не в Скудре дело, если говорить про нижегородский хоккей». Основная проблема в том, что в системе не происходит серьёзных изменений.
— Не меняется материально-техническая база, практически не уделяем внимания нашей детско-юношеской спортивной школе, ни о каком развитии речь вообще не идёт. А было обсуждение и академии детского хоккея, и строительства ледового дворца. Все эти планы остались нереализованными. И виноваты в этом руководство клуба, в том числе и члены правления, включая меня, — приводит слова Олега Кондрашова Независимое информационное агентство «Нижний Новгород».
— Необходимо вернуться к этим вопросам немедленно и начать именно с проекта детской академии хоккея. Место есть прекрасное, в Зелёном Городе. Первоначальный проект существует, на федеральном уровне идея также имела поддержку. Поэтому я обращаюсь к Глебу Сергеевичу Никитину с предложением вернуться к проекту, изучить его и поддержать. А потом и до ледового дворца, может быть, руки дойдут, — резюмировал экс-глава администрации столицы Приволжья.
СКУДРА ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ
Сам торпедовский наставник заявил о желании продолжить работу в клубе. Вот что он сказал корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
— В Нижнем Новгороде работаю уже пять лет. Мы добились хороших результатов. Отмечу, что в этом году мы заняли пятое место в Западной конференции. Позади остался даже такой топовый клуб, как московское «Динамо». С нашими бюджетом и возможностями мы выжимаем из команды максимум. Увы, у нас нет школы, нет молодых хоккеистов, своих воспитанников — это самый больной момент. Но при мне за последние 10 лет был хотя бы один «сборник» для команды до 20 лет — нападающий Кирилл Ураков, которого мы воспитали.
Отдельное спасибо хочу сказать нижегородским болельщикам: мы вместе проделали этот путь. За пять лет, в том числе при их огромной поддержке, «Торпедо» стало солидным брендом, солидной организацией.
Конечно, я и весь наш тренерский штаб хотели бы продолжить работу на благо «Торпедо» и нижегородского хоккея. У нас нет никакого желания куда-то уходить.
Примечательно, что, по мнению Скудры, его нынешняя команда была самой сильной за пять лет. А в плей-офф сказались нездоровье вообще не игравшего Михаила Григорьева, Григория Желдакова и дисквалификация Степана Захарчука.
Таким образом, вроде бы всё идёт к тому, что уроженец Риги по-прежнему будет трудиться в Нижнем Новгороде. Но кое-что этому всё же может помешать. И здесь пора рассказать о том самом человеке, который занял должность генерального менеджера «Торпедо».
МИСТЕР ГОЛУБОВСКИЙ
21 марта состоялось заседание правления автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб „Торпедо“, где и были утверждены новая должность и руководитель на этом посту. Вот как это прокомментировал исполняющий обязанности председателя правления Дмитрий Сватковский:
— Круг задач и полномочий генерального менеджера понятен: он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба, в том числе за работу тренерского штаба и комплектование состава. Такая система принята в большинстве клубов КХЛ, пора и „Торпедо“ внедрить структуру управления, доказавшую свою эффективность. Правление поручило генеральному менеджеру до 5 апреля подготовить предложения по спортивной структуре клуба, в том числе по формированию тренерского штаба и команды на новый сезон.
Внесёт эти предложения Ян Голубовский, которому 9 марта исполнилось 42 года. Родился он в Павлодаре (Казахстан), хоккейную науку постигал в Новосибирске. В 1994 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ „Детройтом“, в дебютном сезоне 1997/98, когда „Красные Крылья“ выиграли Кубок Стэнли, провёл за них 12 матчей регулярного чемпионата (2 очка, 0 + 2). Всего на счету защитника Голубовского — 57 игр в „регулярках“ лучшей хоккейной лиги мира, включая 6 матчей за „Флориду“, и 8 набранных очков (1 + 7) за четыре сезона. Куда больше Ян выступал в АХЛ: за пять лет — 224 матча, 54 очка (10 + 44).
Североамериканский этап карьеры „мистера Голубовского“ завершился в 2001 году, после чего он надевал форму магнитогорского „Металлурга“, „Сибири“ (победа в высшей лиге, 2002), ЦСКА, »Северстали», СКА, шведского «Лександа», минской «Юности», словенского «Есенице», французского клуба «Морзин». Испытал себя Ян ещё и в Австрии. Между прочим, в 2006-м, отыграв в Швеции, Голубовский закончил было работу профессионального хоккеиста, но через два года возобновил её. И не зря: стал чемпионом Белоруссии и Словении. Последней командой Яна была «Рязань» (ВХЛ, сезон 2012/13).
По окончании игровой карьеры теперешний генеральный менеджер «Торпедо» занимался развитием игроков и селекционной работой в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Кроме того, он привлекался к управленческой работе в шведских и австрийских клубах, сообщает торпедовский сайт.
СОГЛАСИТСЯ ЛИ ТРЕНЕР?
В развёрнутом интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Игорю Еронко, под броским заголовком «А может, Скудра — великий?», Ян Голубовский подчеркнул, что есть стремление сохранить команду по максимуму. С действующим главным тренером, контракт у которого — до 30 апреля, планировалось вести переговоры о продлении соглашения, при том что есть и другие кандидаты на этот пост. Конкретных фамилий Ян Валерьевич не назвал, но на вопрос, есть ли в списке Андрей Скабелка, ответил категорично: его точно не будет. Затем выразил желание, чтобы нижегородцы играли «в современный энергичный атакующий хоккей».
— Хоккей Скудры теперь совсем не вяжется со словом «атакующий», — говорит Еронко.
— Может быть, ему не хватало исполнителей. Тут как раз надо будет разбираться. Но тренеры же тоже растут. Делают выводы. Меняются. Может быть, он поменяет свою тактику.
— Это свойственно исключительно великим тренерам.
— Будет как раз интересно. Может, Петерис как раз великий тренер.
Также Голубовский проинформировал, что в клубе намерены остановить текучку игроков. Про себя сказал, что закончил с агентской деятельностью, поскольку понял, что трудиться в клубе ему интереснее. Заверил относительно «Торпедо»: «У меня нет задачи проработать месяц-два. Я хочу работать долго. Мне это интересно».
Теперь ещё несколько реплик беседы:
— Раньше в «Торпедо» все решения по составу принимались Скудрой. Какой управленческая структура будет сейчас?
— Информация будет приходить ко мне, и я буду согласовывать её с правлением.
— То есть вы будете выше тренера в иерархии.
— На данный момент планируется так.
— А если Петерис останется, он с этим согласится?
— Это уже ему решать.
Ну и наконец, Ян Голубовский отметил взаимопонимание с Дмитрием Сватковским: «Мне кажется, мы прекрасно понимаем друг друга и говорим на одном языке».
ПРОФИ ПОСЕТИЛИ «ОЛИМП»
Между тем в прошлую среду открылся двухнедельный сбор торпедовцев в Нижнем Новгороде. А через пару дней нападающие Владимир Галузин, Кирилл Ураков и Данил Веряев побывали в Лыскове, где поздравили команду «Олимп» (ребята 2003 — 2004 годов рождения) с выходом в финальную стадию всероссийских соревнований «Золотая шайба». Но только поздравлениями и напутствиями — а финал стартовал в Дмитрове 25 марта — дело не ограничилось: на льду ФОКа «Олимп» профессионалы дали мастер-класс десяткам юных лысковчан. «Проведя на арене более полутора часов, участники мероприятия переместились на трибуны, где каждый желающий мог сделать фото со своими кумирами, получить автограф и просто пообщаться с торпедовцами в непринуждённой обстановке», — пишет сайт нижегородского клуба.
Глава администрации Лысковского муниципального района Владимир Першин отметил, что хоккей, наряду с современным пятиборьем, — приоритетный вид спорта на этой земле. В хоккейных состязаниях участвует большое количество детей. Три года назад местные ребята 14 — 15 лет победили во всероссийском турнире «Золотая шайба», получив звания кандидатов в мастера спорта. Команда взрослых — «Торпедо» — в 2017-м завоевала серебро областного первенства… Заведующий сектором развития спорта лысковской администрации Евгений Баринов поблагодарил руководство нижегородского «Торпедо» за то, что в райцентре состоялся прекрасный спортивный праздник. Тёплые слова в адрес гостей прозвучали также из уст тренеров «Олимпа» — Михаила Дельфинова и Николая Артемьева. Радость детворы, которой подарили незабываемые эмоции, согрела души всех причастных к этому яркому действу людей.
Чуть раньше вратарь «Торпедо» Станислав Галимов и Владимир Галузин провели мастер-класс в автозаводском ФОКе «Северная звезда». Секретами хоккейного искусства они поделились с ребятами 2006 — 2008 годов рождения. А чуть позже Николай Мольков, Павел Медведев и Даниил Ильин, приехав в Суроватиху, провели на открытой площадке тренировку для мальчишек из Дальнеконстантиновского района.
Нижегородская правда: последние новости
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