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Дмитрий Песков: На чемпионате мира главное не приезд чиновников, а игра команд
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Дмитрий Песков: На чемпионате мира главное не приезд чиновников, а игра команд 

Советский спорт 2 часа назад
«В данном случае отказ официальных лиц посещать те ли иные мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, потому что в чемпионате мира по футболу главное — не приезд чиновников или официальных представителей, главное — это игра команд», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Позже к бойкоту присоединились представители Исландии.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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