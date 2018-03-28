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Установят палатки и туалеты: стадион «Локомотив» превратят в буферную зону на время ЧМ
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Установят палатки и туалеты: стадион «Локомотив» превратят в буферную зону на время ЧМ 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Стадион «Локомотив», расположенный рядом с железнодорожным вокзалом Самары, станет площадкой для отдыха болельщиков чемпионата мира по футболу. На время турнира там организуют буферную зону.
— В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферную зону оборудуют палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь же разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках, — рассказали организаторы игр турнира в Самаре.
Рядом со стадионом организуют стоянку автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, следующих по маршруту «Железнодорожный вокзал — стадион „Самара Арена“.
Всего автобусных маршрутов будет 9. До „Самара Арены“ и фан-зоны на площади Куйбышева транспорт будет ходить из аэропорта Курумоч, с перехватывающих парковок возле торговых центров „Мега“ и „Амбар“. Отдельный маршрут будет связывать стадион и главную площадь Самары. Автобусы будут курсировать от „Самара Арены“ до северной парковки спортобъекта, а также между буферной зоной и аэропортом Курумоч.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле „Самара Арены“, узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
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