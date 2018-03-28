Глава Ростуризма отметил большой потенциал Ростова для развития отрасли в свете ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. / ТАСС /. Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил большой потенциал Ростовской области для развития туризма в свете подготовки к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в городах России летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Приятно наблюдать, как меняется город. Инвестируются значительные средства в инфраструктуру, недавно введен в строй новый аэропортовый комплекс Платов, ведется активное строительство гостиниц и подготовка индустрии гостеприимства в целом, разработано специальное футбольное туристическое «меню», — цитируют Сафонова в пресс-службе правительства региона.

По его словам, Ростовская область имеет «колоссальный потенциал для развития туризма». «Очень важным является то, что в Ростовской области ведется работа по брендированию — в регионе разработан новый качественный туристский бренд. Все это говорит о том, что поток туристов в донской регион будет только расти», — подытожил глава Ростуризма.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.