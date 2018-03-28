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На ничьих далеко не уедешь
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На ничьих далеко не уедешь 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта ФК «Олимпиец»На ничьих далеко не уедешь
В четырёх весенних турах нижегородский «Олимпиец» трижды сыграл вничью. Вроде бы не всё так плохо, однако конкуренты уже здорово поджимают. Судите сами: «Ротор-Волгоград» взял за этот отрезок 9 очков, «Томь» — 7, обошедший нас «Авангард» — 6. И мы уже находимся в шаге от зоны вылета. Пора побеждать!
Оренбург — Олимпиец — 3:0 (2:0). 17 марта. Стадион «Газовик». 2364 зрителя.
Голы: Попович (11), Сутормин (44), Чиркин (87).
«Оренбург»: Фролов, Удалый (Андреев, 90 + 1), Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин (Делькин, 90 + 2), Попович (Воробьёв, 81), Козлов (Мамтов, 72).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, Бочаров (Беляков, 46), Филин, Федорив, Хайруллов (Хрипков, 13), Горбунов, Фомин, Аюпов, Сергеев (Нежелев, 71), Чирьяк (Заерко, 64).
Предупреждения: Чиркин (57), Попович (79) — Филин (66), Аюпов (84).
Главный судья: Кукуян (Сочи).
Мало того, что, видимо, до конца сезона «сломались» Артур Анисимов с Михаилом Сорочкиным, а Юрий Морозов пропускал матч из-за удаления в предыдущем туре, так ещё в начале матча травмировал ногу Радик Хайруллов. В итоге экспериментальный вариант обороны не справился с давлением одного из лидеров чемпионата. «Оренбург» по всем компонентам был лучше и заслуженно победил с крупным счётом.
Олимпиец — Тамбов — 1:1 (0:1). 24 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: В. Сергеев (77) — Шевчук (23).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, Федорив, Хрипков (Беляков, 59), Морозов, Заерко (Спэтару, 46), Горбунов (Нежелев, 46), Фомин, Аюпов, В. Сергеев (Филин, 84), Чирьяк.
«Тамбов»: Смирнов, Шляков (Быстров, 62), Мищенко, Горбатюк, Рыбин, Кашчелан, Трусевич, Мурнин, Килин (Архипов, 80), Шевчук (Овсиенко, 65), Бирюков (И. Сергеев, 62).
Предупреждения: Федорив (40), Хрипков (48), Чирьяк (60), Маляров (68) — Бирюков (31), Шляков (34), Мищенко (53), Овсиенко (83).
Главный судья: Галимов (Улан-Удэ).
Многие, думается, с опаской ждали этой игры. Однако «Тамбов», ведущий борьбу за стыковые матчи с клубами премьер-лиги, абсолютно ничем не удивил. Большую часть встречи «Олимпиец» владел преимуществом, о чём наглядно свидетельствуют цифры: удары по воротам — 18:4 (12:2 — в створ), угловые — 4:2. Но первыми отличились гости. Мы неудачно разыграли штрафной, последовала резкая контратака с численным перевесом тамбовчан, и они его умело реализовали.
Кто знает, как бы развивалась игра в дальнейшем, если бы арбитр в первом тайме назначил хотя бы один пенальти в пользу хозяев? Для этого было два повода. В одном случае арбитр уже схватился было за свисток, но покарать фаворита всё-таки не решился.
Не сказать, что волжане после перерыва принялись штурмовать редуты противника, но не зря говорят, что вода камень точит. На 77-й минуте настойчивость «Олимпийца» всё же привела к голу. В конце массированной атаки мяч после удара Даниила Фомина срикошетил от ноги защитника в перекладину, а на добивании Виктор Сергеев, перешедший к нам из белгородского «Энергомаша», головой вогнал снаряд в сетку.
Мы имели шансы и на победу. Едва ли не каждый наш «стандарт» таил угрозу для соперника. Но в итоге был подписана мировая, которая, как верно, подметил наставник «Тамбова» Андрей Талалаев, никого не устроила.
— Благодарен ребятам за то, что они показали хорошую игру, бились, создавали моменты у ворот соперника. Наша проблема — реализация. Будем работать. Спорные моменты? Да мне и без повторов всё понятно. Не хочу обсуждать судейство, а то наговорю вам сейчас кучу всего… — так прокомментировал события главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев.
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