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В Новогиреево состоялся детский межрайонный турнир по самбо
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В Новогиреево состоялся детский межрайонный турнир по самбо 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Организовали и провели турнир депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева и Мария Лопухина при поддержке местного отделения политической партии «Единая Россия».
Второй межрайонный детский турнир по самбо прошел на базе школы № 1798 «Феникс» по адресу: Зелёный проспект, дом 59. В соревнованиях приняли участие больше ста юных самбистов из разных районов Москвы: Перово, Новогиреево, Ивановское, Медведково, Марьино, и Бабушкинский в возрасте от четырёх до четырнадцати лет. Состязания проходили в двадцати пяти весовых категориях от восемнадцати до шестидесяти килограмм. Ярким моментом турнира стал показательный бой, открывший этот праздник боевого искусства. его провели между собой два мастера спорта по самбо, чемпионы Европы Александр Чеботарь и Илья Коровин. Первые места в соревнованиях заняли
воспитанники тренера Алексея Кафискина из спортивного клуба «Поединок», выступившие в шести весовых категориях: Дмитрий Шаргин, Даниил Титов, Кирилл Гулюкин, Влад Змиев, Роман Теслин и Владимир Кузнецов.
Награды победителям вручали депутат Московской городской думы Александр Сметанов, глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв, главный тренер спортивного клуба «Поединок», мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Алексей Кафискин и директор школы № 1798 «Феникс» Елена Ураева.
Фото предоставлено Кирой Змиевой.
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