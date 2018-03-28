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Варди — VAR — 1:1
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Варди — VAR — 1:1 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Выбор Саутгейта окупился
«Как и всех других тренеров сборной, Гарета Саутгейта критиковали на протяжении всего срока его пребывания у бровки. В двух последних спаррингах экс-тренер «молодежки» провернул несколько важных изменений и сыграл в три центральных защитника.
Некоторые болельщики, впрочем, назвали игру «львов» слишком консервативной и осторожной.
Но выбор, который Саутгейт сделал накануне, действительно окупился — в атаке наши парни быстро нашли взаимопонимание, а в обороне после не самого удачного старта действовали максимально организованно. Англичанам не повезло пропустить с пенальти в концовке — не забей Инсинье, и «львы» могли продлить свою «сухую» серию до шести матчей», — говорится в статье Дэнни Лавелла на Squawka.
Варди должен играть с Кейном
«Сложно даже представить, что Гарри Кейн окажется за бортом сборной Англии на ЧМ-2018, если будет здоров. Такого игрока хотели бы видеть большинство сборных, которые отправятся в Россию. Футболиста такого класса у нас не было уже давно, и оставить его вне состава было бы сумасшедшим решением.
Джейми Варди, который вывел нас вперед классным ударом в ближний угол, также доказал, что достоин места в составе. Это 10-й гол Варди в 15 последних матчах за «Лестер» и сборную. Согласитесь, нападающего в такой форме сложно игнорировать.
Плохо, что из-за отсутствия Кейна главный тренер не смог посмотреть на дуэт форварда «шпор» и лидера «лис». Но в схеме 3-5-2, которую, вероятно, мы увидим и летом, найдется место и Гарри, и Джейми.
План А тренерского штаба — использовать в роли плеймейкера Рахима Стерлинга, который провел очередной выдающийся матч и прекрасно взаимодействовал с Джесси Лингардом.
Все это — Варди, Стерлинг — приятная головная боль для Гарета Саутгейта, которому еще предстоит принять несколько непростых решений», — пишет автор ESPN Ник Миллер.
Выдающийся матч Стерлинга
«Одним из лучших в этот вечер был Рахим Стерлинг. Гарет Саутгейт будет доволен — форварда «Манчестер Сити» прекрасно проявил себя в новой роли», — пишет Адам Бейт из Sky Sports.
«Отвечая на вопрос перед игрой на «Уэмбли» о том, выиграла ли сборная Англии от того, что Стерлинг заметно прибавил при Хосепе Гвардиоле в «МанСити», футболист заявил, что пока не вышел на уровень, о котором мечтает.
Но совсем скоро все изменится. Это был всего лишь контрольный матч, но Стерлинг убедил, что может стать ключевой фигурой в построениях «львов» на ЧМ-2018. Против Италии он действовал в основном в центре, создавая остроту у чужих ворот и излучая уверенность.
Несмотря на его шикарную форму (15 мячей в 26 матчах Премьер-лиги), есть опасения, что он не сможет проявить себя в сборной так же, как в клубе. Хотя бы по той простой причине, что там его поддерживают Кевин де Брейне и Давид Сильва, а в национальной команде — Джордан Хендерсон и Эрик Дайер.
Тем не менее Рахим взял на себя ответственность и выдал феерический поединок. Он записал на свой счет больше ключевых передач (три), чем любой другой игрок на поле, и только в дебюте встречи дважды выводил Джейми Варди на чужие ворота. По данным Opta, Стерлинг записал на свой счет пять удачных обводок — это тоже лучший результат среди всех участников матча. После одной из них Варди и забил первый мяч».
Нужно смотреть шире
«Мы, конечно, можем пенять на VAR, а может посмотреть на ситуацию шире. Да, возможно, у нас украли победу. Возможно, Джеймс Тарковски случайно наступил на ногу Федерико Кьезы. Но все это не имеет значения. Как известно, на международной арене беспокойство у английских фанатов вызывал не только результат, но и игра. Вчера все мы увидели признаки прогресса.
Нет, эту игру нельзя назвать идеальной. Все могло закончиться катастрофой, забей «скуадра» на старте поединка. Но англичане, оседлав удачу, вновь продемонстрировали неплохой футбол — идеи и эксперименты Саутгейта начинают давать плоды.
Киран Триппьер на правом краю обороны, а Кайл Уокер в центре — хороший план. Эшли Янг на левом фланге, а затем на правом — универсальность, которая точно не помешает на ЧМ. Рахим Стерлинг снова был хорош, как и Джесси Лингард, а Алекс Окслейд-Чемберлен здорово проявил себя в центре поля, хотя изначально у тренера были сомнения на этот счет. Ну и Варди. Всех интересовал ответ на вопрос, как мы сыграем без Гарри Кейна. И Джейми ответил, забив еще одной топ-сборной. Теперь на его счету голы Испании, Германии, Голландии и Италии. Да, это были всего лишь товарищеские матчи, но в них принимали участие игроки топ-класса. А Варди смог забить. Это не так просто, как может показаться», — пишет колумнист Daily Mail Мартин Сэмюел.
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