Варди — VAR — 1:1

Выбор Саутгейта окупился

«Как и всех других тренеров сборной, Гарета Саутгейта критиковали на протяжении всего срока его пребывания у бровки. В двух последних спаррингах экс-тренер «молодежки» провернул несколько важных изменений и сыграл в три центральных защитника.

Некоторые болельщики, впрочем, назвали игру «львов» слишком консервативной и осторожной.

Но выбор, который Саутгейт сделал накануне, действительно окупился — в атаке наши парни быстро нашли взаимопонимание, а в обороне после не самого удачного старта действовали максимально организованно. Англичанам не повезло пропустить с пенальти в концовке — не забей Инсинье, и «львы» могли продлить свою «сухую» серию до шести матчей», — говорится в статье Дэнни Лавелла на Squawka.

Варди должен играть с Кейном

«Сложно даже представить, что Гарри Кейн окажется за бортом сборной Англии на ЧМ-2018, если будет здоров. Такого игрока хотели бы видеть большинство сборных, которые отправятся в Россию. Футболиста такого класса у нас не было уже давно, и оставить его вне состава было бы сумасшедшим решением.

Джейми Варди , который вывел нас вперед классным ударом в ближний угол, также доказал, что достоин места в составе. Это 10-й гол Варди в 15 последних матчах за «Лестер» и сборную. Согласитесь, нападающего в такой форме сложно игнорировать.

Плохо, что из-за отсутствия Кейна главный тренер не смог посмотреть на дуэт форварда «шпор» и лидера «лис». Но в схеме 3-5-2, которую, вероятно, мы увидим и летом, найдется место и Гарри, и Джейми.

План А тренерского штаба — использовать в роли плеймейкера Рахима Стерлинга , который провел очередной выдающийся матч и прекрасно взаимодействовал с Джесси Лингардом

Все это — Варди, Стерлинг — приятная головная боль для Гарета Саутгейта, которому еще предстоит принять несколько непростых решений», — пишет автор ESPN Ник Миллер.

Выдающийся матч Стерлинга

«Одним из лучших в этот вечер был Рахим Стерлинг. Гарет Саутгейт будет доволен — форварда «Манчестер Сити» прекрасно проявил себя в новой роли», — пишет Адам Бейт из Sky Sports.

«Отвечая на вопрос перед игрой на «Уэмбли» о том, выиграла ли сборная Англии от того, что Стерлинг заметно прибавил при Хосепе Гвардиоле в «МанСити», футболист заявил, что пока не вышел на уровень, о котором мечтает.

Но совсем скоро все изменится. Это был всего лишь контрольный матч, но Стерлинг убедил, что может стать ключевой фигурой в построениях «львов» на ЧМ-2018. Против Италии он действовал в основном в центре, создавая остроту у чужих ворот и излучая уверенность.

Эрик Дайер. Несмотря на его шикарную форму (15 мячей в 26 матчах Премьер-лиги), есть опасения, что он не сможет проявить себя в сборной так же, как в клубе. Хотя бы по той простой причине, что там его поддерживают Кевин де Брейне и Давид Сильва , а в национальной команде — Джордан Хендерсон

Тем не менее Рахим взял на себя ответственность и выдал феерический поединок. Он записал на свой счет больше ключевых передач (три), чем любой другой игрок на поле, и только в дебюте встречи дважды выводил Джейми Варди на чужие ворота. По данным Opta, Стерлинг записал на свой счет пять удачных обводок — это тоже лучший результат среди всех участников матча. После одной из них Варди и забил первый мяч».

Нужно смотреть шире

«Мы, конечно, можем пенять на VAR, а может посмотреть на ситуацию шире. Да, возможно, у нас украли победу. Возможно, Джеймс Тарковски случайно наступил на ногу Федерико Кьезы. Но все это не имеет значения. Как известно, на международной арене беспокойство у английских фанатов вызывал не только результат, но и игра. Вчера все мы увидели признаки прогресса.

Нет, эту игру нельзя назвать идеальной. Все могло закончиться катастрофой, забей «скуадра» на старте поединка. Но англичане, оседлав удачу, вновь продемонстрировали неплохой футбол — идеи и эксперименты Саутгейта начинают давать плоды.