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В РФС отреагировали на возможное проявление расизма в матче России и Франции
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В РФС отреагировали на возможное проявление расизма в матче России и Франции 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачев заявил, что организация готова изучить возможное проявление расизма по отношению к игрокам французской команды Полю Погба и Усману Дембеле. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».
"Наши службы не слышали и не фиксировали ничего подобного.
Но в случае необходимости готовы изучить этот вопрос, но, повторю, мы ничего подобного не зафиксировали", — отметил Толкачев.
Фотограф французского издания рассказал, как отчетливо слышал расизм со стороны российских болельщиков в контрольном поединке в Санкт-Петербурге.
Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
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