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Выпали из четвёрки
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Выпали из четвёрки 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из соцсети https://vk.com/album-152238897_248066672Выпали из четвёрки
После четырёх проигрышей подряд нижегородский «Оргхим» покинул зону плей-офф в высшей лиге чемпионата России (конференция «Запад»). Возможно, субботнее домашнее поражение от прямого конкурента в итоге станет ключевым.
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) — Оргхим (Нижегородская область) — 8:2 (5:1). 17 марта. Троицк. Дом спорта «Квант». 50 зрителей.
Голы: Родионов (10, 46), Целюх (14), Фомин (19, 22), Сергеев (19), Шувалов (44), Ляхов (49) — Серебряков (13, 43).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); Ющенко, Смородин, Голубев, Святкин; Серебряков, Глынин, Зайцев, Денисов; Кропылев, Бритов, Кулагин.
Предупреждения: не было — Ющенко (32).
Судьи: Кудрявцев (Воскресенск), Милькин (Дубна).
В Подмосковье «Оргхим» выступал в усечённом составе. Из-за дисквалификации игру пропускали Александр Телегин и Александр Сурин, а Роман Смотраков отбыл в юношескую сборную России (игроки до 17 лет). В Будапеште наши соотечественники провели два контрольных матча против сверстников из Венгрии — 6:0 и 5:5. В первой встрече Смотраков отметился голом.
— Ничего сверхъестественного не сделал: обыграл защитника, пробил из выгодной позиции по воротам, — скромно заметил Роман после дебютного матча в интервью пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
— Ты очень резко скакнул с уровня высшей лиги на международный. Разницу успел уловить?
— Поначалу пришлось вкатываться, только к середине первого тайма, наверное, понял по-настоящему, что к чему. Соперник, несмотря на счёт, оказался очень крепким и доставлял немало хлопот.
— Сильно волновался перед игрой?
— Волнение было, не скрою. Но потом начался матч, и появились другие заботы.
— Успел получить какую-то оценку от тренерского штаба?
— Тренеры сборной поблагодарили за хорошую работу, но это касалось всех ребят. Индивидуально никого не выделяли. Да и сыгран только один матч, впереди второй.
— Поздравления с дебютом и с голом уже были?
— Конечно! Как только приехали в отель, пошли сообщения от близких. Я рад, что всё так получилось, но понимаю: слишком сильно радоваться ещё рано.
Оргхим — МосПолитех (Москва) — 2:3 (1:3). 24 марта. ФОК «Мещерский». 700 зрителей.
Голы: Серебряков (23), Сурин (46) — Харин (13), Кондратенко (21), Ахуков (25).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Голубев, Смородин, Святкин, Навальнев; Ходов, Глынин, Смотраков; Бритов (не играл).
Предупреждения: Голубев (42), Серебряков (44) — Тренкунов (15), Попов (17), Ахуков (23), Олейников (32), Курушин (34).
Судьи: Матешев (Великий Новгород), Акимцев (Хотьково, Московская область).
На этот раз мы выставили оптимальный состав, но очков в важнейшем матче не добыли. В жёсткой равной игре гости лучше использовали свои моменты. Особенно обидно было пропустить за 19 секунд до перерыва, когда нас поймали на контратаке, — 1:3. Во втором тайме «Оргхим» постоянно наседал на чужие ворота, за семь минут до финальной сирены перешёл на игру в пять полевых. Один гол хозяева отыграли, однако большего не добились.
— Это был важный матч равных соперников. К сожалению, мы уступили. Но не будем посыпать голову пеплом: у нас осталось ещё четыре игры. В каждой будем играть на победу, что вполне реально. Хотя не всё теперь зависит от нас, — подытожил главный тренер «Оргхима» Рашид Камалетдинов.
Добавим, что мяч, забитый Максимом Серебряковым, стал сотым голом нижегородской дружины в высшей лиге. Разница мячей у неё — 101:93.
И О  1. Алмаз-АЛРОСА 23 58  2. КПРФ-2 22 51  3. Спартак 22 51  4. МосПолитех 22 38  5. Оргхим 22 35  6. Волга-Саратов 20 32  7. Ядран 22 32  8. Заря 17 25  9. Элекс-Фаворит 22 25  10. Красная гвардия 22 21  11. Динамо 21 20  12. Хазар 20 16  13. ЛГТУ-Липецк 22 14  14. Газпром-Югра-дубль 21 12  Оставшиеся матчи нашей команды:
31 марта. Заря — Оргхим. 7 апреля. Оргхим — Красная гвардия. 14 апреля. Ядран — Оргхим. 21 апреля. ЛГТУ-Липецк — Оргхим.
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