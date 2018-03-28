Ещё
Дерзости «Уран» не потерпел
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дерзости «Уран» не потерпел 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comДерзости «Уран» не потерпел
Победитель регулярного чемпионата Нижегородчины, разозлившись после домашнего поражения в полуфинале, стал-таки участником битвы за золото и уже сделал к нему первый шаг.
В первом полуфинальном матче «Уран» проиграл тоншаевскому «Старту» — 4:5. Затем на площадке «Старта» дзержинцы отомстили за такую дерзость — 12:1. А на следующий день они вырвали победу дома — 5:4 в овертайме. При этом после первого периода хозяева «горели» — 0:3, после второго — 1:3, по ходу третьего — 1:4, но основное время закончилось вничью. Отметим, что за 7.33 до завершения заключительной 20-минутки удаление без права возвращения на площадку схлопотал вратарь «Старта» Александр Ефременко, ударивший соперника клюшкой. А поскольку тоншаевцы приехали с одним кипером, надевать вратарскую амуницию пришлось форварду Антону Простотину (автору дубля). В итоге «Урану» хватило для успеха в овертайме 11 секунд: свою вторую шайбу в матче забросил нападающий Антон Медведев, пославший снаряд в девятку. Дубль у дзержинцев сделал ещё Илья Бабрусёв, а счёт 4:4 зажёг Андрей Марыгин.
Таким образом, действующий чемпион области сложил свои полномочия. В другом противостоянии «Кстово» довольно уверенно разобралось с городецким «Спартаком» — 3:1 (на своём льду), 5:2 (на чужом).
24 марта началась финальная серия, где нужно одержать уже три победы. На старте противостояния победу одержал «Уран» — 3:1. Вторая встреча состоится 31 марта в Кстове, 7 апреля команды опять сойдутся в Дзержинске. Если будет необходимость ещё в двух играх, то они пройдут 7 и 8 апреля в городе нефтехимиков и городе химиков соответственно.
Между тем «Спартак» и «Старт» в серии до двух выигрышей должны выявить обладателя бронзовых наград. На первую встречу тоншаевцы не прибыли из-за кадровых проблем, связанных с участием игроков в студенческих соревнованиях. Как следствие — техническое поражение.
А во второй по значимости лиге в минувшие выходные определились финалисты. Результаты полуфиналов таковы: «СаровИнвест» — «Кварц» (Бор) — 8:1 (дома), 4:2 (в гостях), «Металлург» (Выкса) — «Сеченово» — 6:2, 1:11, 2:6. У выксунской команды, кстати, те же сложности, что и у тоншаевской. Спор за золото будет длиться до трёх побед, за бронзу — до двух.
Нижегородская правда: последние новости
Хоккеисты «Торпедо» напутствовали финалистов «Золотой шайбы» Впервые были организованны соревнования по конной выездке «Кубок главы Дальнеконстантиновского района» Траурная акция, посвященная памяти погибших в Кемерово, прошла в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КХЛ избавилась от двух клубов
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Сборная России не учится на ошибках90
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение