Дерзости «Уран» не потерпел

фото pixabay.comДерзости «Уран» не потерпел

Победитель регулярного чемпионата Нижегородчины, разозлившись после домашнего поражения в полуфинале, стал-таки участником битвы за золото и уже сделал к нему первый шаг.

В первом полуфинальном матче «Уран» проиграл тоншаевскому «Старту» — 4:5. Затем на площадке «Старта» дзержинцы отомстили за такую дерзость — 12:1. А на следующий день они вырвали победу дома — 5:4 в овертайме. При этом после первого периода хозяева «горели» — 0:3, после второго — 1:3, по ходу третьего — 1:4, но основное время закончилось вничью. Отметим, что за 7.33 до завершения заключительной 20-минутки удаление без права возвращения на площадку схлопотал вратарь «Старта» Александр Ефременко , ударивший соперника клюшкой. А поскольку тоншаевцы приехали с одним кипером, надевать вратарскую амуницию пришлось форварду Антону Простотину (автору дубля). В итоге «Урану» хватило для успеха в овертайме 11 секунд: свою вторую шайбу в матче забросил нападающий Антон Медведев , пославший снаряд в девятку. Дубль у дзержинцев сделал ещё Илья Бабрусёв , а счёт 4:4 зажёг Андрей Марыгин

Таким образом, действующий чемпион области сложил свои полномочия. В другом противостоянии «Кстово» довольно уверенно разобралось с городецким «Спартаком» — 3:1 (на своём льду), 5:2 (на чужом).

24 марта началась финальная серия, где нужно одержать уже три победы. На старте противостояния победу одержал «Уран» — 3:1. Вторая встреча состоится 31 марта в Кстове, 7 апреля команды опять сойдутся в Дзержинске. Если будет необходимость ещё в двух играх, то они пройдут 7 и 8 апреля в городе нефтехимиков и городе химиков соответственно.

Между тем «Спартак» и «Старт» в серии до двух выигрышей должны выявить обладателя бронзовых наград. На первую встречу тоншаевцы не прибыли из-за кадровых проблем, связанных с участием игроков в студенческих соревнованиях. Как следствие — техническое поражение.

А во второй по значимости лиге в минувшие выходные определились финалисты. Результаты полуфиналов таковы: «СаровИнвест» — «Кварц» (Бор) — 8:1 (дома), 4:2 (в гостях), «Металлург» (Выкса) — «Сеченово» — 6:2, 1:11, 2:6. У выксунской команды, кстати, те же сложности, что и у тоншаевской. Спор за золото будет длиться до трёх побед, за бронзу — до двух.