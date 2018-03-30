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Более 850 человек подали заявки на участие в стартующей 20 мая любительской велогонке на Садовом кольце
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Более 850 человек подали заявки на участие в стартующей 20 мая любительской велогонке на Садовом кольце 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом Агентству городских новостей «Москва президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта, организатор любительской гонки на Садовом кольце Игорь Струтинский. „Организаторы любительской гонки на Садовом кольце уже получили 854 заявки на участие, из которых 70 человек готовы соревноваться в категории „Мастерс“. Также заявки на соревнование подали 92 представительницы женского пола. Заявок на участие в гонке много, более половины из них уже подтвердились, что неудивительно, учитывая уникальность этого события для города. Напомню, что количество участников ограничено — не более 800 человек, поэтому призываю не откладывать решение и подтверждать регистрации уже сейчас, пока свободные места еще остались“, — подчеркнул И. Струтинский. Любительская велогонка „Садовое кольцо“ пройдет 20 мая 2018 г. за несколько часов до начала традиционного Московского велопарада. Она стартует от проспекта Академика Сахарова, после чего пройдет по внутренней стороне кольца. Организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Гоночная трасса пройдет в самом центре столицы. Участники гонки разделятся на три группы — мужчины по категориям „Любители“, „Мастерс“ и женщины от 19 лет. Мужчинам предстоит проехать пять кругов, а женщинам — два. Для организации гонки используется опыт лучших мировых практик, чтобы поддержать развитие велодвижения в России и привлечь в его ряды новых сторонников, в том числе среди молодежи. Основная цель гонки — развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.
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