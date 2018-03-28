Blockchain Founder Hackathon: выиграй 200 тысяч рублей за выходные!

С 31 марта по 1 апреля состоится масштабный хакатон от Blockchain Founder. Мероприятие объединит свыше 100 блокчейн-специалистов. Призовой фонд конкурса: 200 тысяч рублей, грант на участие в программе Blockchain Founder и призы от партнеров. Участие в конкурсе бесплатное.

Участников хакатона ждёт 36 часов кодинга, а также неформальное общение с экспертами в сфере блокчейн-технологий. Хакатон — отличная возможность познакомиться друг с другом, найти идею, собрать команду или присоединиться к уже существующему блокчейн-проекту.

Команда может состоять из 2 — 4 участников. Сбор команды займет около одного часа. Если автор идеи не соберёт команду, проект расформируют по другим командам. Все участники на старте начинают самостоятельно (даже если вы пришли со знакомыми), собрать команду можно только во время хакатона.

Призы:

·Первое место: Денежный приз 100 тыс. руб. + грант на участие в программе Blockchain Founder для команды из 3-х человек + призы от партнёров

·Второе место: Денежный приз 70 тыс. руб. + грант на участие в программе Blockchain Founder для команды из 3-х человек + призы от партнёров

·Третье место: Денежный приз 30 тыс. руб. + призы от партнёров.

В состав жюри хакатона Blockchain Founder Hackathon войдут более десяти компетентных экспертов-практиков в сфере блокчейн-технологий, IT-директоров, преподавателей и авторов курсов IT-направлений.

Среди них: представители Центра технологических инноваций Сбербанка , блокчейн-проекта SONM, MixBytes Blockchain Labs, блокчейн-соцсети и фонда Golos, блокчейн-поисковика Blockchair, LavkaLavka и проекта Biocoin, блокчейн-проекта Forseti и Сodescreening.

Главный эксперт жюри — основатель программы Blockchain Founder Алексей Черняк

Организаторами мероприятия являются Blockchain Founder (программа обучения блокчейн-технологиям) и Zucker Studio.

Подать заявку можно до 27 марта (включительно). На основании поданных заявок будет произведён предварительный отбор участников.

Телефон: 8 (964) 583-00-80 Почта: ivaansavelyev@gmail.com