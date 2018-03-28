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Опубликовано видео с буйным авиадебоширом из Екатеринбурга
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Опубликовано видео с буйным авиадебоширом из Екатеринбурга 

360tv.ru 1 час назад
Неадекватный пенсионер набросился на детей и женщин, которые летели вместе с ним из Екатеринбурга в Анталью. Видео с его буйным поведением опубликовал паблик HUE.
Инцидент произошел 27 марта на борту авиакомпании «Россия».
На кадрах видно, что мужчина сцепился с экипажем. Очевидцы говорят, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда спиртное закончилось он начал приставать к пассажирам. Бортпроводники попытались успокоить его, однако нарушитель ударил одного из членов экипажа.
Он угрожал даже расстрелять людей и подорвать судно, передает агентство Ura.ru.
Пожилого хулигана скрутили и в итоге передали полиции. По факту инцидента назначена доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Согласно предварительным данным, мужчина вышел из себя, когда самолет начал совершать снижение. Возможно он был пьян.
Самолет, на котором произошел инцидент, должен вернуться в Россию 28 марта. Следователи намерены опросить экипаж лайнера.
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