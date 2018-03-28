В Калининграде для заключённых колонии №7 провели мастер-класс по гиревому спорту 

Почётным гостем стал призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков.
Первым на помост вышел многократный призер Чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков. Известный спортсмен выступает не только в роли судьи, но и сам показывает, как правильно обращаться с гирями.
Дмитрий Лапиков, многократный призер чемпионатов Европы и мира по тяжелой атлетике:
— Нужно направить энергию в правильное русло, а это, конечно, спортивные состязания. С помощью спорта, с помощью таких мероприятий даём психологическую поддержку.
Гиревым спортом Константин Сальников увлекся уже после, того как попал в тюрьму. Заключённый долгое время занимался плаванием и пятиборьем и лично был знаком с Дмитрием Лапиковым, а также бойцом смешанного стиля Дмитрием Заболотным. С результатом 30 подъёмов он стал чемпионом колонии.
Константин Сальников, осужденный:
— Очень рад, что сюда приходят такие ребята, показывают пример, дают людям желание и цель и выступать и соревноваться здесь на соревнованиях. Все уж лучше, здесь спортом заниматься, чем курить сигареты и лежать целыми днями на кровати.
Среди заключённых прошли также соревнования по армрестлингу и подтягиваниям. Победителей состязаний получат не только сладкие подарки.
Олег Вилиев, начальник отдела по воспитательной работе УФСИН России по Калининградской области:
— Эти соревнования у нас являются воспитательными мероприятиями, они будут входить в характеризующий материал осужденных и в дальнейшем для подачи ходатайств на условно досрочное освобождение.
Победители соревнований из исправительной колонии № 7, примут участие в состязании чемпионов всех тюрем Калининградской области.