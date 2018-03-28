В Калининграде для заключённых колонии №7 провели мастер-класс по гиревому спорту

Почётным гостем стал призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков

Первым на помост вышел многократный призер Чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков. Известный спортсмен выступает не только в роли судьи, но и сам показывает, как правильно обращаться с гирями.

Дмитрий Лапиков, многократный призер чемпионатов Европы и мира по тяжелой атлетике:

— Нужно направить энергию в правильное русло, а это, конечно, спортивные состязания. С помощью спорта, с помощью таких мероприятий даём психологическую поддержку.

Гиревым спортом Константин Сальников увлекся уже после, того как попал в тюрьму. Заключённый долгое время занимался плаванием и пятиборьем и лично был знаком с Дмитрием Лапиковым, а также бойцом смешанного стиля Дмитрием Заболотным. С результатом 30 подъёмов он стал чемпионом колонии.

Константин Сальников, осужденный:

— Очень рад, что сюда приходят такие ребята, показывают пример, дают людям желание и цель и выступать и соревноваться здесь на соревнованиях. Все уж лучше, здесь спортом заниматься, чем курить сигареты и лежать целыми днями на кровати.

Среди заключённых прошли также соревнования по армрестлингу и подтягиваниям. Победителей состязаний получат не только сладкие подарки.

Олег Вилиев, начальник отдела по воспитательной работе УФСИН России по Калининградской области:

— Эти соревнования у нас являются воспитательными мероприятиями, они будут входить в характеризующий материал осужденных и в дальнейшем для подачи ходатайств на условно досрочное освобождение.

Победители соревнований из исправительной колонии № 7, примут участие в состязании чемпионов всех тюрем Калининградской области.