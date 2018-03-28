Хуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 29 марта.

Дель Потро является шестой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и демонстрирует свою лучшую игру в карьере, не скрывая радости от того, что проблемы со здоровьем ему больше не мешают реализовывать потенциал.

Хуан Мартин Дель Потро знаменит своим бойцовским характером. Добавить к этому мастерство и оптимальную физическую форму — получается один из сильнейших игроков планеты на данный момент. Аргентинец начал свое возвращение в элиту завоеванием титула в Акапулько, после чего отправился в Индиан-Уэллс, где его снова не удалось остановить никому. В финале Хуан Мартин прервал серию из 17 побед подряд феноменального Роджера Федерера (6:4, 6:7, 7:6).

В Майами у Дель Потро все складывается не хуже. В третьем раунде он не заметил японца Кеи Нисикори (6:2, 6:2), а в последнем поединке ничего с аргентинцем не смог поделать серб Филип Краиновчич (6:4, 6:2).

Канадец выпал из элиты мужского Тура после череды травм и теперь пытается вернуться в топ-10, оставаясь на 25-й строчке мирового рейтинга.

27-летний теннисист блекло начал год, покинув Брисбен и Мельбурн уже после стартовых поединков. Далее последовал чуть более успешный Делрей-Бич, где Милошу Раоничу удалось пройти стартовый раунд, но далее его оставил за бортом американец Стив Джонсон (2:6, 4:6).

Заявить о себе полноценно удалось в Индиан-Уэллсе. Раонич нащупал игру и поверил в свои силы, сумев пройти сразу четыре этапа турнира. А в полуфинале Милоша ждал именно Дель Потро, который вообще не испытал сопротивления со стороны канадца — 6:2, 6:3.

В Майами Милош разделался в двух сетах с Микаэлем Имером Диего Шварцманом и Жереми Шарди. Его главным оружием остается подача, но и двигаться по корту Раонич начал намного лучше, набирая форму с каждым матчем.

Прогноз

Теннисисты встречались между собой четыре раза и одержали по две победы. Однако стоит все-таки обратить внимание на матч в Индиан-Уэллсе, в котором аргентинец выглядел на две головы сильнее. Дель Потро уже одержал 14 побед подряд и вряд ли остановится, так как признаков спада в его игре пока нет. Все четыре встречи Дель Потро и Раонича заканчивались в двух сетах. Предлагаем взять победу Хуана Мартина в двух партиях за 2,14.