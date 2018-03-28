Ещё
Хуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 29 марта.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 29 марта. 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Хуан Мартин Дель Потро
Дель Потро является шестой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и демонстрирует свою лучшую игру в карьере, не скрывая радости от того, что проблемы со здоровьем ему больше не мешают реализовывать потенциал.
Хуан Мартин Дель Потро знаменит своим бойцовским характером. Добавить к этому мастерство и оптимальную физическую форму — получается один из сильнейших игроков планеты на данный момент. Аргентинец начал свое возвращение в элиту завоеванием титула в Акапулько, после чего отправился в Индиан-Уэллс, где его снова не удалось остановить никому. В финале Хуан Мартин прервал серию из 17 побед подряд феноменального Роджера Федерера (6:4, 6:7, 7:6).
В Майами у Дель Потро все складывается не хуже. В третьем раунде он не заметил японца Кеи Нисикори (6:2, 6:2), а в последнем поединке ничего с аргентинцем не смог поделать серб Филип Краиновчич (6:4, 6:2).
Милош Раонич
Канадец выпал из элиты мужского Тура после череды травм и теперь пытается вернуться в топ-10, оставаясь на 25-й строчке мирового рейтинга.
27-летний теннисист блекло начал год, покинув Брисбен и Мельбурн уже после стартовых поединков. Далее последовал чуть более успешный Делрей-Бич, где Милошу Раоничу удалось пройти стартовый раунд, но далее его оставил за бортом американец Стив Джонсон (2:6, 4:6).
Заявить о себе полноценно удалось в Индиан-Уэллсе. Раонич нащупал игру и поверил в свои силы, сумев пройти сразу четыре этапа турнира. А в полуфинале Милоша ждал именно Дель Потро, который вообще не испытал сопротивления со стороны канадца — 6:2, 6:3.
В Майами Милош разделался в двух сетах с Микаэлем Имером, Диего Шварцманом и Жереми Шарди. Его главным оружием остается подача, но и двигаться по корту Раонич начал намного лучше, набирая форму с каждым матчем.
Прогноз
Теннисисты встречались между собой четыре раза и одержали по две победы. Однако стоит все-таки обратить внимание на матч в Индиан-Уэллсе, в котором аргентинец выглядел на две головы сильнее. Дель Потро уже одержал 14 побед подряд и вряд ли остановится, так как признаков спада в его игре пока нет. Все четыре встречи Дель Потро и Раонича заканчивались в двух сетах. Предлагаем взять победу Хуана Мартина в двух партиях за 2,14.
LiveSport.Ru: последние новости
Вестерлунд: Не знаю, останусь ли в «Салавате» и не знаю мнение клуба Бускетс вернется в строй к четвертьфиналу ЛЧ «Анжи» проиграл в товарищеском матче клубу ПФЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КХЛ избавилась от двух клубов
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Сборная России не учится на ошибках90
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение