Выставка «Динамо — 95 лет» открылась в Москве

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Открытие выставки, посвященной 95-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялось в Государственной думе . Выставку совместно проводят комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“.

»Выставочные экспонаты отражают цели динамовского движения: пропаганду здорового образа жизни; развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки личного состава силовых структур", — сказал Дегтярев.

Жириновский на церемонии рассказал, что был членом общества «Юный динамовец». «60 лет назад я вступил в общество „Юный динамовец“, даже нашел свой членский билет. Бумага уже истлела, но видна дата вступления — 7 февраля 1958 года. Я даже платил членский взнос, 2 копейки», — рассказал он.

Выставка будет работать до 30 марта.