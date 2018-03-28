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Выставка «Динамо — 95 лет» открылась в Москве
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Выставка «Динамо — 95 лет» открылась в Москве 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Открытие выставки, посвященной 95-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялось в Государственной думе. Выставку совместно проводят комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“.
В открытии выставки приняли участие председатель общества „Динамо“ Владимир Стржалковский, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, заместители председателя комитета Государственной думы по физической культуре Артур Таймазов и Валерий Газзаев, а также заместитель министра спорта России Марина Томилова
»Выставочные экспонаты отражают цели динамовского движения: пропаганду здорового образа жизни; развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки личного состава силовых структур", — сказал Дегтярев.
Жириновский на церемонии рассказал, что был членом общества «Юный динамовец». «60 лет назад я вступил в общество „Юный динамовец“, даже нашел свой членский билет. Бумага уже истлела, но видна дата вступления — 7 февраля 1958 года. Я даже платил членский взнос, 2 копейки», — рассказал он.
Выставка будет работать до 30 марта.
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