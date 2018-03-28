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РСКГ: Десять в одном
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РСКГ: Десять в одном 

CarClub 50 минут назад
Фото: CarClub
Меньше трех недель остается до старта очередного сезона Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, который обещает преподнести немало сюрпризов, сообщает пресс-служба СМП РСКГ. «В этом году мы открываем сезон в апреле, примерно на месяц раньше, чем спортсмены привыкли за последние несколько лет, — рассказывает руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков. — Однако уже за три недели до первого этапа официальные заявки на участие в пяти классах СМП РСКГ 2018 подали более 60 спортсменов, и мы ждем пополнения. Как показывает практика, многие заявляются непосредственно перед началом сезона, а подать заявку на конкретный этап можно прямо на гоночном уик-энде».
Впервые в истории РСКГ гонки самого мощного и престижного класса Туринг в прямом эфире будет транслировать федеральный канал Матч ТВ. А посмотреть там будет на что. На старт гонки в классе Туринг выйдут два десятка машин категории TCR, подготовленных в соответствие с требованиями Кубка мира FIA. Команда Lada Sport Rosneft усилила свой состав и выставит в Чемпионате три 350-сильных седана Lada Vesta. Столько же машин будет в распоряжении команды Lukoil Racing, которая в этом сезоне будет выступать на автомобилях Audi RS3 LMS. Прежней популярностью у пилотов и команд СМП РСКГ пользуются хэтчбеки Seat Leon, а вот спорткары Volkswagen Golf GTI, уже зарекомендовавшие себя в TCR International Series, впервые украсят гоночный пелотон российской туринговой серии.
В кубковом зачете Супер-продакшн, главной новинкой сезона обещает стать Volkswagen Scirocco, который составит конкуренцию автомобилям Honda Civic, Lada Vesta и Lada Granta. Класс Туринг-Лайт, в котором определяется чемпион страны, вновь лидирует по многообразию заявленных моделей машин: Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Renault Twingo, Peugeot 208 и Opel Adam. Самым массовым будет по-прежнему Национальный класс, в заявочном списке которого фигурируют такие модели авто российской сборки, как Lada Kalina, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris. Для кворума пока не хватает только быстрого хэтчбека Ford Fiesta. В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор юноши и девушки пилоты по-прежнему будут выступать на автомобилях Lada Kalina и Volkswagen Polo.
Напомним, что сезон-2018 стартует на автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики 14 и 15 апреля. Следующие этапы СМП РСКГ-2017 пройдет на автодромах в Смоленской и Нижегородской областях, Татарстане, Подмосковье и Краснодарском крае. А завершится сезон там же, где и начнется, в Грозном.
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