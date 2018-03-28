Двое представителей старшего поколения из Куркина стали призерами конкурса «СуперДедушка-2018» 

Район Куркино оказался достойно представлен на окружном конкурсе «СуперДедушка-2018». Его представители заняли призовые места.
Об этом сообщили в филиале «Кукино» территориального центра социального обслуживания населения «Северное Тушиино».
— От района Куркино в конкурсе приняли участие Геннадий Дробышев, Иван Бондаренко, Павел Минаев, рассказали в ТЦСО.
Иван Бондаренко занял второе место в номинации «Самый спортивный дедушка», а его товарищ по команде Геннадий Дробышев стал победителем в номинации «Самый гостеприимный дедушка». (ск)