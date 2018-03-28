Песков ответил на вопрос о поведении руководства Кемеровской области

На вопрос о том, как относится Кремль к поведению губернатора Кузбасса Амана Тулеева Песков отослал к заявлению Владимира Путина. В частности, он повторил слова президента о том, что неуместно делать скоропалительные заявления и необходимо выяснить причины произошедшего.

На уточняющий вопрос Песков прямо сказал, что не будет комментировать поведение кемеровских властей.

Вчера на стихийный митинг перед администрацией Кузбасса вышли около четырех тысяч человек. Они требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку главу региона Амана Тулеева.

Губернатор с горожанами общаться не стал. Он назвал митингующих «бузотерами» и заявил, что там нет родственников погибших, а присутствуют оппозиционные активисты, спекулирующие на трагедии.