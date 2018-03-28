Дело Сандакова: «батл» двух бывших вице-губернаторов

Олег Грачев на протяжении всего допроса регулярно ссылался на то, что по прошествии семи лет плохо помнит события 2011 года. Однако в некоторых ответах оказался предельно точен. Так, он сообщил, что познакомился с Николаем Сандаковым летом 2010 года, незадолго до выборов в Законодательное собрание Челябинской области.

«Я на посту первого вице-губернатора занимался взаимодействием со СМИ, политическими партиями, общественными организациями, работал с администрацией главы региона, — рассказал Олег Грачев. — Потом, видимо, мои полномочия перешли к Николаю Дмитриевичу. Вторгался ли он до этого в сферу моих полномочий? Не могу сказать, мне неизвестно, чтобы Сандаков, например, по личному поручения губернатора занимался взаимодействием с прессой».

Грачев уклончиво отвечал на вопросы о собственном участии в предвыборных процессах. По его словам, в кампании-2011 он только старался предотвратить или уладить конфликты, взаимодействовал в равной степени со всеми партиями, а не только с реготделением «Единой России». Вопрос о том, кто готовил и защищал в Москве стратегию партии, поначалу поставил свидетеля в тупик. Подумав, он неуверенно предположил, что главным разработчиком был Александр Мотовилов (сегодня депутат ЗСО, на тот момент — руководитель регисполкома партии). Функционал Александра Уфимцева Грачев также вспомнить не смог, лишь сообщил, что Уфимцев обычно «работал в поле», то есть отвечал за подготовку и консультации агитаторов. Агитаторы же, по словам Грачева, работали исключительно на повышение явки, не отдавая предпочтение какой-то из политических сил. Работал ли «в поле» сам Сандаков, Олегу Грачеву было неизвестно. На вопрос о занятых в кампании политтехнологах Грачев заявил: «Мне неизвестно, что такое политические технологии!»

Сандаков назвал фамилии двух политтехнологов, Малкина и Сучкова, которые, по словам обвиняемого, обсуждали предвыборную стратегию в кабинете Грачева. «Возможно, обсуждали, — не стал отрицать свидетель. — Но обсуждать ведь можно что угодно! Я у себя в кабинете со столькими людьми встречался, вплоть до глав поселений! Люди думали сначала, что я приглашаю их доносить на глав муниципалитетов, но потом раскрывались, начинали рассказывать о реальных проблемах».

Сандаков и Грачев сошлись на том, что именно выявлению «реальных проблем» муниципалитетов был посвящен проект «Добрые дела». «Самоцелью проекта мог быть пиар партии?» — спросил Сандаков. — «Мог быть, а мог и не быть» — пожал плечами свидетель. Адвокат осведомился, допускает ли Олег Грачев, что Сандаков на выборах мог работать именно в пользу «Единой России». Грачев ответил, что вполне допускает это, но о степени вовлеченности обвиняемого в политические процессы и полномочиях распоряжаться какими-то деньгами он не осведомлен: «Сандаков работал по спецзаданию губернатора», — заявил Грачев.

Также свидетель не стал прямо подтверждать, что за низкую явку или плохие результаты «ЕР» на в Челябинской области могли пострадать главы муниципалитетов. Лишь сделал очередное допущение: «У нас сложно не состоять в „Единой России“, почти все главы — члены партии, так что да, наверное, они как-то были заинтересованы в результатах выборов». Сандаков напомнил, что на 2011-12 годы все муниципалитеты Челябинской области имели на 90 процентов дотационный бюджет, а значит, местные власти могли ответить за провал выборов рублем. Однако Грачев и тут стоял на своем.

«Я сомневаюсь, что кому-то могли из-за выборов снизить дотации, — отметил свидетель. — За хороший результат — да, могли позвонить, похвалить. Допускаю, что районы с хорошей явкой могли попасть в список приоритетных в реализации каких-то целевых программ за счет областного бюджета. Но выборы не определяющий фактор оценки глав. Явка провалена, но может, у него в канализации всё хорошо. Выборы у нас раз в четыре года, а канализацией люди пользуются каждый день не по разу».

Говоря об ответственности, Олег Грачев также упомянул, что как-то за четыре часа уволил главу Брединского района (речь идет об Александре Осипове , сложившем полномочия в июне 2010 года, через несколько месяцев после избрания). Сергей Колосовский заинтересовался, мог ли также, в несколько часов, уволить главу Михаил Юревич, или только Грачев обладал такими полномочиями «серого кардинала».

«Там была особая ситуация, человек за все месяцы работы появился в администрации полтора раза, — объяснил Грачев. — Я вызвал его на разговор, а вместо этого мне принесли заявление об увольнении».

Отдельный блок вопросов Сергей Колосовский и Николай Сандаков посвятили взаимоотношениям вице-губернаторов Юревича. Олег Грачев подтвердил то, что ранее не раз публично озвучивал Сандаков: между двумя «вице» всегда тлел конфликт.

«Конфликт с Сандаковым начался практически сразу после его появления, при подготовке еще к выборам в ЗСО в 2010 году, — рассказал свидетель. Мне не нравились его предложения, его технология «трех волн», когда за кампанию в каждые двери стучатся по три раза и настойчиво убеждают идти голосовать. Я объяснял, что у нас народ такой, что и по первому разу может послать в даль несусветную. Непонимание, в общем, всегда было, когда громкое, когда тихое. Но это именно что служебные отношения. Кто-то может подумать, что я опасался конкурента. Но я никогда не держался за свое кресло, иначе, надо полагать, включил бы все ресурсы, чтобы удержаться в правительстве. И уволился я по личным причинам, а не из-за конфликта с Николаем Дмитриевичем. Не скажу, что губернатор как-то поддерживал одного из нас, возможно, Михаил Юревич придерживался принципа «разделяй и властвуй». Кроме того, Грачев сообщил о безапелляционности суждений Сандакова: «У Николая Дмитриевича есть одна особенность — он „всегда прав“. Я готов идти на компромиссы, но если мне вот так ставят стену — извините».

Наконец, Олег Грачев прямо заявил, что о некоей «черной кассе» реготделения «Единой России» ему неизвестно, а впрочем, никогда не соприкасался с финансовой стороной предвыборных баталий.

«Если бы такое всплыло, был бы большой скандал, я ничего такого не слышал! — заявил свидетель. — И главы городов мне никогда не говорили, что их заставляют сдавать деньги на выборы! Другие партии на это тоже не жаловались».

Отвечая на вопросы прокурора Екатерины Голубенковой, Грачев вспомнил, что Николай Сандаков появился в правительстве области по протекции экс-сенатора Константина Цыбко и летом 2010 года как раз курировал выборы Цыбко в депутаты ЗСО по Озерскому округу.

«В вашем уголовном деле, кажется, упоминаются Тарасов и Цыбко?» — уточнил Сергей Колосовский, имея в виду скандальный процесс, связанный с обвинением Олега Грачева в клевете на бывшего председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина . Насчет Евгений Тарасова свидетель не вспомнил, а вот присутствие в материалах фамилии экс-сенатора подтвердил.

«В одном из вариантов обвинительного заключения говорилось, что я оклеветал Вяткина, чтобы уберечь Цыбко от уголовного преследования, — вспомнил Грачев. — Но это полная чушь, которая потом сама отвалилась. Представьте себе: якобы я клеветал на Вяткина, чтобы спасти Цыбко от уголовного дела, которое было возбуждено только через год! Что касается Сандакова, то он в моем деле не упоминается».