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Россиянки Сосницкая и Шелгунова выступят на турнире по спортивной гимнастике в Киеве
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Россиянки Сосницкая и Шелгунова выступят на турнире по спортивной гимнастике в Киеве 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские гимнастки Алла Сосницкая и Евгения Шелгунова выступят на международном турнире по спортивной гимнастике Ukraine International cup — 2018, который пройдет 31 марта и 1 апреля в Киеве. Об этом сообщила ТАСС тренер Сосницкой Марина Ульянкина.
"Гимнастки и сопровождающий их тренер Людмила Марунова едут в Киев по приглашению организатора турнира Стеллы Захаровой, — сказала Ульянкина. — Сосницкая еще не до конца восстановилась после травмы, она едет туда для того, чтобы попробовать себя перед чемпионатом России. У Аллы, как и у Шелгуновой, сейчас не самая сильная программа. Они едут туда, чтобы не потерять форму и продлить свое пребывание в топе".
Тренер сказала, что многие российские гимнастки, которые не входят в основной состав национальной команды, из-за финансовых затруднений лишены возможности выступать на международных стартах. «Поэтому мы очень благодарны Стелле Захаровой, что она пригласила наших спортсменок к себе на турнир», — заключила Ульянкина. Одним из арбитров турнира будет россиянка Ирина Савосина.
Сосницкая — бронзовый призер чемпионата мира 2014 года в командном первенстве, в том же году она выиграла бронзу европейского первенства также в командных соревнованиях. Шелгунова в 2017 году стала победительницей летней Универсиады в командном первенстве.
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