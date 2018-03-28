Сначала поймай своего русского шпиона

Если кто-то и выгадал от скандала с отставкой ведущей Кэрол Хиршфелд (Carol Hirschfeld) после ее завтрака с министром по делам телерадиовещания Клэр Керран (Clare Curran), то это были русские шпионы и депутат парламента от партии «Новая Зеландия прежде всего» Дженни Маркрофт (Jenny Marcroft).

Новость об увольнении известной ведущей с «Радио Новая Зеландия» отвлекла внимание от суматошных поисков русских шпионов, чтобы премьер-министр Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern) могла вышвырнуть их из страны.

Охота на шпионов стала демонстрацией солидарности с Британией в связи с применением нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери.

Во-первых, надо поймать своего шпиона. Но это не так легко, ибо оказалось, что с бухты барахты шпиона не выгонишь. Это должны быть шпионы вполне определенного вида. Те дипломаты, которых выдворяют другие страны, являются шпионами, называемыми «незаявленными сотрудниками разведки».

То есть, это шпионы из списка российского посольства, которые притворяются поварами или клерками, а на самом деле являются разведчиками. Если человека открыто называют шпионом, то это не считается. Такие люди в безопасности.

Другие страны от Австралии до Канады сумели найти хотя бы несколько незаявленных шпионов. А вот Ардерн искала-искала, однако шкаф оказался пустой. Те 17 человек, что числятся сотрудниками российского посольства, видимо соответствуют своим заявленным должностям. То есть, у нас незаявленных шпионов нет, и наша земля чиста.

Может быть, Ардерн просто не ожидала, что ей придется защищать Новую Зеландию в силу отсутствия иностранных шпионов.

Но в Британии из-за этого послышались насмешки, а «Телеграф» и «Гардиан» опубликовали забавные истории о том, как Новая Зеландия героически, но безрезультатно присоединилась к международной охоте на шпионов. Кое-кто выразил сомнения в отсутствии шпионов — ведь Новая Зеландия является членом разведывательного альянса «Пять глаз».

Неспособность Новой Зеландии отыскать шпионов может свидетельствовать об одном из двух: либо нашей стране надо совершенствовать методы шпионской игры, либо у нас русские шпионы умеют скрываться гораздо лучше и хитрее, чем шпионы в других странах.

Так или иначе, для Ардерн это создает большие неудобства, потому что ее и так обвиняют в излишней мягкости по отношению к России. Она слишком долго выжидала, прежде чем поддержать Британию по ее просьбе после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом.

Через пару недель Ардерн должна отправиться в Британию, где ей надо будет добиться того, чтобы Новую Зеландию не исключили из соглашения о свободной торговле с Соединенным Королевством и Европейским Союзом . В этих условиях выдворить парочку шпионов было бы весьма кстати.

Между тем, ей приходится разбираться с утверждениями Марка Митчелла (Mark Mitchell) из Национальной партии Новой Зеландии о том, что Маркрофт пыталась заставить его отказаться от участия в проекте восстановления реки Махерейнджи в Уоркворте.

По словам Митчелла, Маркрофт заявила ему, что действует по поручению министра и предупреждает его, что проект не получит финансирования из Фонда развития провинций, если он будет в нем участвовать. А еще она добивалась от него заверений в том, что Национальная партия Новой Зеландии не станет задавать вопросов по этому поводу, если проект все же будет профинансирован.

Митчелл поднял шум, посчитав, что это попытка заткнуть ему рот.

Защищать Маркрофт пришлось лидеру партии «Новая Зеландия прежде всего» Уинстону Питерсу (Winston Peters). Он сделал это, заявив, что Митчелл взялся «не за тот конец палки». Когда же его спросили, какой конец у палки правильный, Питерс предъявил так много этих самых палок, что из них можно было разжечь костер.

По его словам, Маркрофт объяснила, что проект не может получить финансирование, так как река Махерейнджи находится в городской агломерации, которая не является провинцией в строгом понимании этого слова. А потом Питерс сказал, что разговор вообще ушел в другую сторону. Но в какую — этого он объяснить не мог, поскольку не участвовал в нем.

Стоимость проекта восстановления реки Махерейнджи составляет четыре миллиона долларов. Он предусматривает удаление ила со дна реки, которая течет от Уоркворта до бухты Махерейнджи.

Наиболее вероятное объяснение разговора Маркрофт столь же плохо, как и попытка заткнуть рот оппозиции. Маркрофт пыталась втянуть Митчелла в заговор молчания, чтобы можно было пропустить проект восстановления Махерейнджи через Фонд развития провинций, надеясь на то, что никто не заметит нарушения правил.

Такую версию событий на следующий день поддержал Питерс, заявивший в парламенте: «Река не виновата в том, что течет в городской агломерации, а партия „Новая Зеландия прежде всего“ просто пыталась непредубежденно найти обходные пути».

Прав или нет Митчелл со своей интерпретацией, но эти события вкупе со скандалом вокруг Керран наверняка вызывают у Ардерн сожаление по поводу того, что она не может заткнуть рты собственным министрам.